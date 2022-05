Le MacBook Air M2 pourrait être présenté à la WWDC 2022

La WWDC 2022 d’Apple se déroulera à partir du 6 juin prochain. Si la conférence d’ouverture devrait se concentrer sur les annonces logicielles, la firme de Cupertino pourrait aussi dévoiler son nouveau MacBook Air M2, selon un analyste.

La WWDC est toujours pour Apple l’occasion de présenter ses nouveautés logicielles, comme la prochaine version d’iOS ou de MacOS. Cette édition 2022 pourrait toutefois accueillir un invité de marque : le MacBook Air M2.

C’est Mark Gurman de Bloomberg, souvent bien informé, qui se risque au jeu des pronostics. Pour lui, tous les astres sont alignés pour une présentation du nouveau MacBook Air. En revanche, le casque de réalité virtuelle attendu de longue date ne sera pas de la partie, selon lui.

Apple pourrait annoncer le MacBook Air M2

Depuis quelques mois, nous entendons de plus en plus parler du casque de réalité virtuelle d’Apple ainsi que de son OS, Reality OS. Beaucoup voient la société mettre le paquet là-dessus lors de sa conférence, ce que ne croit pas Mark Gurman, comme il l’affirme dans sa newsletter :

“En termes de nouveaux produits… bien qu’Apple soit concentré sur son casque de réalité mixte -comme le montre la démonstration au dernier conseil d’administration de l’entreprise- je serai très prudent sur une présentation en bonne et due forme pour les développeurs et consommateurs dès la semaine prochaine. “

Cependant, Gurman se montre plus optimiste pour le MacBook :

“S’il y a une présentation produit au WWDC, ce sera certainement du côté des Mac. La société prévoit de lancer le MacBook Air M2 lors de la conférence. La crise récente de la production des puces à cause du COVID a compliqué la chose, mais les employés d’Apple utilisent déjà cette nouvelle génération de MacBook. C’est un signe que l’annonce est proche.”

En clair, si annonce il y a, ce sera du Mac. Il est certain que le MacBook Air M2 est l’un des produits les plus attendus de l'année côté Apple, qui plus est avec sa nouvelle puce. Pour rappel, c’est en 2020 que la société a fait le pari d’abandonner totalement sa collaboration avec Intel pour concevoir ses propres CPU. Un pari risqué… mais qui s’est montré payant.

Source : Bloomberg