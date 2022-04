Apple WWDC 2022 : la conférence virtuelle pour les développeurs se tiendra du 6 au 10 juin

Cette année encore, la conférence mondiale des développeurs (WWDC) d'Apple se déroulera uniquement en ligne, du 6 au 10 juin. Toutefois, Apple va bien organiser une session privée réservée à quelques personnes.

Apple a enfin annoncé les dates de sa conférence annuelle WWDC 2022. Celle-ci se tiendra sur 4 jours du 6 au 10 juin 2022, soit presque aux mêmes dates que la conférence de l’année dernière qui s’était tenue du 7 au 11 juin 2021. L'entreprise américaine organisera un événement de lancement le premier jour de la conférence. Cela sera l’occasion pour Apple de dévoiler les nouveaux systèmes d’exploitation destinés aux iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et Mac, mais également d’autres produits.

C'est la troisième année consécutive qu'Apple opte pour un événement exclusivement en ligne. Cependant, comme nous l’avait annoncé le leaker Jon Prosser, Apple tiendra bien un petit événement physique avec un comité restreint composé de quelques développeurs étudiants.

Quelles nouveautés seront présentées lors de la WWDC 2022 ?

Durant sa conférence, Apple va lever le voile sur les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation iOS 16, iPadOS 16, watchOS9, tvOS 16 et macOS 13. On s’attend également à ce qu’Apple évoque de nouveaux modèles de MacBook Pro et MacBook Air avec une puce MC, bien que leur sortie pourrait être repoussée à la fin de l’année 2022 après l’événement consacré aux iPhone 14.

Apple pourrait également profiter de sa conférence pour dévoiler son nouvel ordinateur Mac Pro surpuissant, qu’il avait teasé à la fin de la conférence de printemps consacrée au Mac Studio. Il n’est pas impossible que le géant américain utilise deux puces M1 Ultra dans son ordinateur, ce qui en ferait l’appareil le plus puissant de sa catégorie.

Les trois autres jours devraient être davantage consacrés aux développeurs. Apple entend leur permettre « d'accéder aux ingénieurs et aux technologies d'Apple pour apprendre à créer des applications et des expériences interactives révolutionnaires ». On espère qu’Apple évoquera ses projets de casque de réalité mixte, qui combinerait des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Aucun prix ne devrait être dévoilé, mais Apple pourrait simplement se contenter de confirmer travailler sur un tel projet.

