Cette fonctionnalité est réclamée depuis vingt ans par les joueurs de World of Warcraft. Elle arrive bientôt, et on sait maintenant comment elle va fonctionner

World of Warcraft fait vivre des aventures épiques à ses joueurs depuis maintenant vingt ans. Les héros ont parcouru Azeroth de long, en large et en travers, mais n’ont jamais vraiment eu d’endroits ou poser leurs valises. L’erreur va bientôt être réparée avec une fonctionnalité qui arrive cette année. Blizzard en dit plus aujourd'hui.

Sur World of Warcraft, il y a une fonctionnalité que réclament les joueurs depuis maintenant vingt ans : le housing. Il s’agit d’un mode de jeu qui permet de créer sa maison et d'avoir un endroit à soi pour inviter des amis ou simplement se reposer entre deux quêtes. D’autres MMO comme FF14 bénéficient déjà de cette feature, et WoW va enfin s’y mettre.

Le Housing a été annoncé fin 2024, mais depuis, nous n’avons eu que peu de détails. Tout juste savait-on qu’il y aurait deux instances, une pour les joueurs de la Horde et une pour l’Alliance, et que les maisons seront organisées par quartier, avec des voisins fixes afin de créer un aspect social. Aujourd’hui, on en sait plus !

World of Warcraft présente son housing, il sera possible de tout personnaliser

Dans un long article publié sur son site officiel, Blizzard détaille la manière dont est construit le housing. Ici, on s’intéresse particulièrement à l’intérieur. Il sera possible de personnaliser à fond ses meubles, l’agencement de ses pièces ou encore les couleurs des bibelots amassés dans ses aventures. Deux modes sont proposés : basique, qui permet de fixer facilement les meubles au sol et aux murs avec un système de collisions, et avancé, qui offre toutes les excentricités. Les vidéos partagées laissent présager quelque chose de complet.

A noter que Blizzard indique que l’extérieur de votre demeure sera décorrélé de l’intérieur. Cela signifie qu’il sera possible d’avoir une tout petite bicoque, mais immense une fois dedans. Après tout, on est dans Warcraft, la magie rend tout possible. Les joueurs devront aussi créer l’agencement de leur demeure, choisir le papier peint et le pavement du sol. Bref, c’est complet. Plus que ça, c'est une véritable révolution pour l'auguste MMO.

Le housing s’est fait attendre, mais il va finir par arriver ! Pas de date précise pour le moment, mais le studio a annoncé que la fonctionnalité devrait être mise en ligne avant la fin de l’année 2025… soit 21 ans après la sortie initiale de WoW. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.