Nothing tease un nouveau smartphone et on a une date de sortie

Le fabricant Nothing va ajouter un nouveau modèle à sa gamme de smartphones. Pas de place pour le suspense, on connaît déjà son nom, une partie de son design et sa date de sortie officielle.

Et de quatre. Le constructeur de smartphones Nothing ne laisse aucune place au doute : il va sortir un nouveau modèle pour compléter, et probablement terminer, la gamme des Phone (3). En plus de la version classique, nous connaissons déjà le Nothing Phone (3) Pro et son petit frère pour les budgets serrés Phone (3a). Celui qui va agrandir la famille devrait se situer encore en-dessous en terme de performances. Du moins si l'on en croit son appellation : Phone (3a) Lite.

Son existence était déjà connue grâce aux indiscrétions des leakers, mais force est de constater qu'il est resté plutôt discret jusqu'à présent. Cette fois-ci, l'annonce est officielle. Nothing nous montre un aperçu du mobile dans un clip de 6 secondes laissant apparaître une unique diode lumineuse à un endroit encore indéterminé. Près des tranches dans tous les cas, comme en atteste la présence proche des vis. On voit la LED clignoter en blanc trois fois rapidement, puis une fois un peu plus longtemps.

Voici quand va sortir le prochain smartphone de Nothing

Pas de “glyphs” donc, ce qui n'est pas surprenant étant donné le positionnement entrée de gamme de l'appareil. La fiche technique est quant à elle encore floue. Le leaker Yogesh Brar affirme de son côté qu'il ne s'agit pas vraiment d'un nouveau smartphone, mais d'un modèle existant légèrement modifié. Un peu comme le restylage d'une voiture. En toute logique, c'est le Phone (3a) qui devrait servir de base, mais l'internaute ne le précise pas, de même que les changements attendus.

Heureusement pour les plus curieux, il ne faudra pas attendre longtemps avant d'en savoir plus sur le futur téléphone de la marque anglaise. Le Nothing Phone (3a) Lite sortira le 29 octobre 2025 à 14h heure de Paris. Son prix n'est pas encore connu.