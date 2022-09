Windows Phone renaît de ses cendres sur Android grâce à cet émulateur

Vous avez toujours rêvé d’un grand retour du Windows Phone ? On a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, c’est que ce retour risque fortement de ne jamais arriver. La bonne, c’est que vous pouvez vous consoler avec l’émulateur WPR, disponible gratuitement sur GitHub.

Cela fait désormais quelques années que le Windows Phone est entré au cimetière des OS disparus. Malgré les efforts de Microsoft, la sauce n’a jamais pris auprès des utilisateurs, déjà largement conquis par Android et iOS. Toutefois, certains d’entre eux n’ont pas oublié les beaux moments passés avec le système d’exploitation et, dans un élan de nostalgie, espèrent pouvoir remettre la main sur cette curiosité technologique.

Voilà qui explique certainement l’apparition de l’émulateur WPR sur Github qui, vous l’aurez deviné, permet « d’installer » Windows Mobile sur son smartphone Android. Il n’est pas question ici d’imiter l’apparence du système d’exploitation de Microsoft, mais bel et bien de le lancer ainsi que ses applications compatibles sur son téléphone. Toutefois, mieux vaut prendre connaissance des quelques risques qui l’accompagnent avant de se lancer dans l’aventure.

Revivez les plus belles heures du Windows Phone avec cet émulateur

Ainsi, il convient de noter que WPS en est encore aux premières phases de son développement, ce qui signifie que l’application est encore particulièrement sujette aux bugs. Il peut donc être risqué de l’installer avant qu’une version plus stable ne soit disponible. De plus, rappelons que télécharger l’APK d’une application est toujours plus risqué que de passer par le Play Store, bien que plusieurs témoignages indiquent cette dernière n’est pas dangereuse pour les smartphones.

Enfin, l’APK s’accompagne de quelques fichiers XNS supplémentaires, ce qui, là encore, pourra en rebuter plus d’un. Si toutefois tous ces obstacles n’ont pas eu raison de votre passion pour le Windows Phone, la page GitHub de l’émulateur vous fournira toutes les informations nécessaires pour configurer ce dernier sur votre smartphone. Notons également que WPR n’est pas le premier de son genre : en 2020 déjà, Nebulus ressuscitait Windows Phone sur Android.

