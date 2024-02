Windows corrige enfin un ancien bug, les Galaxy S23 vont bientôt recevoir une nouvelle IA, le récap

Microsoft vient d’annoncer avoir corrigé un bug datant de juin 2023, l’IA des Galaxy S24 sera bientôt déployée sur les anciens Galaxy S23, le Pixel 8 fait face à un problème de drainage de sa batterie sur Spotify, c’est le récap.

Avec une nouvelle mise à jour optionnelle pour Windows 10 et 11, Microsoft vient enfin de corriger un bug vieux de plus de 6 mois. De son côté, Samsung devrait bientôt doter ses Galaxy S23 de 2023 de sa toute nouvelle intelligence artificielle Galaxy AI. Enfin, Spotify provoquerait de nombreux problèmes sur les Pixel 8 de Google, notamment au niveau de la batterie et de la chauffe. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du jeudi 22 février 2024.

Microsoft déploie un correctif pour un vieux bug

Microsoft vient de lancer une mise à jour pour le moins attendue par de nombreux utilisateurs, puisqu’elle corrige enfin un problème introduit en juin 2023. Certains ne pouvaient plus lance rune vidéo ou enregistrer leur écran, ou pire, les webcams ne fonctionnaient plus. Le géant américain a donc déployé un correctif dans une nouvelle version optionnelle pour Windows 10 et 11, que vous pouvez télécharger dès maintenant.

Galaxy AI arrive bientôt sur les Galaxy S23

Avec ses Galaxy S24, Samsung a introduit en début d’année sa toute nouvelle IA nommée Galaxy AI. Celle-ci ajoute de nombreuses fonctionnalités intéressantes aux appareils, telles que Circle to Search, et davantage d’utilisateurs vont bientôt pouvoir en profiter. On sait désormais quand l’intelligence artificielle arrivera sur d’anciens appareils de la marque, notamment les Galaxy S23, qui sont sortis en 2023.

Spotify cause des problèmes sur les Pixel 8

Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Pixel 8, puisqu’il semblerait que Spotify cause certains bugs sur les smartphones. Des internautes se sont notamment plaint d’une autonomie qui fond comme neige au soleil ou encore de surchauffe, et cela même lorsque l’application n’est ouverte qu’en arrière-plan. Heureusement, Spotify a donné une solution au problème.

