Pixel 8 : Spotify draine la batterie du smartphone et le fait surchauffer, comment résoudre le problème

Sur les forums d’entraide, plusieurs utilisateurs ont fait remarquer que Spotify consomme anormalement l’autonomie de leur smartphone. Même lorsque l’application tourne uniquement en arrière-plan, elle entraîne même une surchauffe de l’appareil. Heureusement, il existe une solution simple pour résoudre ce problème.

Aussi appréciés soient-ils, les smartphones Pixel ont généralement une fâcheuse tendance à surchauffer. C’est un problème qui dure depuis plusieurs générations déjà et qui, à en croire les dires de certains utilisateurs, peut même aller jusqu’à brûler la main de son propriétaire. Souvent, la faute revient à une application en particulier, qui fait dérailler le smartphone et draine sa batterie de façon anormale. Le Pixel 8 n’échappe pas à la règle.

En effet, il semblerait que le dernier-né soit confronté au même problème, cette fois avec Spotify. Plusieurs messages sur les forums d’entraide de l’application en attestent. « Spotify a réussi à drainer 38 % de la batterie avec 4 minutes de temps d’écran et 4 h 44 d’activité en arrière-plan », témoigne un utilisateur, précisant qu’il se trouve sur Android 14 et la dernière build de l’application. Là encore, il souligne que son smartphone est brûlant lorsque celle-ci est ouverte et refroidit instantanément lorsqu’elle se ferme.

Sur le même sujet —Le Pixel 8 n’aura bientôt plus peur de la pluie grâce à cette nouveauté d’Android 14

Comment éviter que Spotify ne draine la batterie de votre Pixel 8

Après plusieurs commentaires allant dans ce sens, un modérateur de Spotify a fini par prendre la parole en livrant une solution. Selon ce dernier, ce problème se situerait au niveau du cache de l’application. Une simple réinstallation de cette dernière devrait donc suffire à corriger le bug. Par souci de sécurité, mieux vaut opter pour une réinstallation complète de l’application. Voici la marche à suivre :

Rendez-vous dans Paramètres > Applications Scrollez jusqu’à trouver Spotify Appuyez sur Stockage En bas de l’écran, appuyez sur Supprimer les données puis Vider le cache Revenez en arrière et appuyez sur Désinstaller Ouvrez ensuite Mes fichiers Rendez-vous dans Stockage interne > Android > data Supprimez le dossier com.spotify.music (vous n’avez rien à faire si celui-ci n’est pas présent) Redémarrez votre Pixel 8 Réinstallez Spotify depuis le Play Store

Le problème devrait être réglé après ces quelques étapes. Veillez également à installer la dernière version d’Android disponible.

Source : Spotify