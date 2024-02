Il aura fallu du temps, mais cette fois, ça y est. Microsoft a déployé une mise à jour optionnelle sur Windows 10 et 11 corrigeant un bug survenu en juin 2023. N'oubliez pas de la faire si vous êtes touché.

Les mises à jour Windows, c'est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. D'accord, c'était facile, mais il faut bien admettre qu'à chaque fois que l'une d'elle est déployée sur Windows 10 ou Windows 11, c'est un peu la loterie. Dans la majorité des cas, tout se passe bien et vous ne remarquez même pas qu'une mise jour a eu lieu. Par contre, quand elle plante, impossible de passer à côté. Parfois elle refuse de s'installer et il n'y a rien à faire. Parfois il y a une solution de contournement.

C'est gênant, mais n'impacte pas l'utilisation de votre ordinateur. Quand la mise à jour se fait et qu'elle introduit des bugs en revanche, c'est une autre histoire. Plus de son pendant le streaming et les jeux vidéo par exemple, ou des icônes qui disparaissent ou n'ouvrent plus les bons programmes. Souvent, Microsoft réagit vite et il faut attendre quelques jours voire quelques semaines pour qu'un correctif soit déployé. Le dernier en date a mis beaucoup plus de temps que ça.

La dernière mise à jour optionnelle de Windows 10 et 11 corrige un vieux bug

En juin 2023, les utilisateurs de Windows 10 et 11 installent la mise à jour KB5027303. C'est là que les problèmes commencent pour certains d'entre eux. Impossible ou presque de lancer une vidéo ou d'enregistrer son écran d'ordinateur. Dans le pire des cas, les Webcams se mettaient à fonctionner de manière très erratique, les rendant presque inutilisables dans les faits.

Microsoft a alors lancé une procédure de retour en arrière, correctif temporaire le temps que le définitif soit développé. Mais il ne fonctionne que pour les particuliers. Les parcs informatiques professionnels nécessitent en effet des autorisations spéciales pour résoudre les bugs connus.

Heureusement, la mise à jour KB5034204 corrige le souci définitivement. Le Patch Tuesday de février, numéroté KB5034765, intègre également la résolution du bug. Il est possible que vous soyez passé à côté de la première dans la mesure où elle est optionnelle. Si la dernière n'est pas encore disponible chez vous, n'hésitez pas à jeter un œil dans Paramètres > Windows Update > Options avancées > Mises à jour facultatives.