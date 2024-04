Windows 7 renaît de ses cendres, le Google Pixel 8a fait une sortie remarquée, c’est le récap

Windows 7 renaît de ses cendres à la surprise générale, des photos du Pixel 8a fuitent sur la toile, la série évènement Fallout sera disponible plus tôt que prévue, c'est le récap des actualités du mardi 9 avril 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 9 avril 2024 ? Tout d'abord, nous avons évoqué cette mauvaise nouvelle pour tous les abonnés d'Amazon Prime Video. En effet, la plateforme vient de confirmer l'arrivée des publicités durant ses films et séries dès ce mardi. Leur durée oscille entre 15 secondes et 20 secondes pour les plus courtes, et jusqu'à une minute pour les plus longues. Amazon a mis en place une option payante pour se débarrasser des réclames facturée à 1,99 € par mois.

Dans un toute autre domaine, Google vient de confirmer le déploiement sur Android du réseau Localiser mon appareil, sa réponse à la fonctionnalité Localiser d'Apple. Comme le précise la firme de Mountain View, son système sera compatible avec la majorité des trackers Bluetooth disponibles sur le marché. Toutefois pour l'instant, leur nombre est plutôt restreint avec seulement 8 trackers compatibles et trois modèles de casque/écouteurs sans fil chez JBL et Sony. Mais sans plus attendre, voyons maintenant les trois informations qu'il fallait retenir dans l'actualité de ce mardi 9 avril 2024.

La série Fallout a une bonne surprise pour les fans

Alors que les fans s'attendaient à découvrir la série évènement Fallout sur Prime Video ce 11 avril, le plateforme de streaming vient d'annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés. En effet, le show sera finalement disponible avec un peu d'avance dans la nuit du 10 au 11 avril. Précisons que tous les épisodes seront accessibles.

Windows 7 renaît de ses cendres

Alors que Windows 7 est officiellement mort depuis 2023, un build inédit du système d'exploitation culte de Microsoft vient de faire son apparition en ligne. Totalement fonctionnelle, cette version a l'avantage de proposer des logiciels mis à jour. Si vous ne jurez que par Windows 7, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Des photos du Pixel 8a fuitent sur la toile

Tandis que le lancement officiel du Pixel 8a, le prochain smartphone abordable de Google, est attendu en mai 2024, des photos volées de l'appareil viennent de fuiter sur la toile. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir les modifications apportées au design par le constructeur, sur la face avant comme la façade arrière.

