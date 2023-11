La PS5 Slim se dévoile, la dernière mise à jour de Windows 11 est disponible, c’est le récap’ de la semaine

Sony présente sa nouvelle PS5, la mise à jour 23H2 apporte son lot d’améliorations, Crunchyroll rejoint l’offre d’Amazon Prime dans certains pays, c’est le récap’ de la semaine.

Une semaine riche en bonnes nouvelles ! Alors que la mise à jour 23H2, chargée en nouvelles fonctionnalités, est désormais disponible, vous pouvez dès maintenant télécharger One UI 6.0 en France sur votre Galaxy S23. Les fans de manga et abonnés Prime Video seront ravis d’apprendre qu’un accord a été signé entre la plateforme de streaming et Crunchyroll. Enfin, on fait le point sur ce que l’on sait de la nouvelle PS5 et on vous explique pourquoi le prix du Pixel 8 s’effondre un mois seulement après sa sortie.

Un nouveau partenariat entre Crunchyroll et Amazon Prime Video

L’accord entre Crunchyroll et Amazon Prime Video devrait réjouit les fans de manga. Les abonnés Prime Video pourront désormais profiter de l’intégralité du plus grand catalogue d’animés et mangas japonais du marché. Pour l’instant, cette nouvelle offre ne concerne que la Suède, les États-Unis et le Canada, mais Amazon prévoit d’étendre ce partenariat à davantage de territoires.

Lire : Amazon Prime Video accueille le plus gros catalogue d’animés, les fans vont être ravis

One UI 6.0 est désormais disponible en France

Si vous êtes propriétaire d’un Galaxy S23, vous pouvez désormais profiter de toutes les améliorations de One UI 6.0. La dernière mise à jour, qui devrait bientôt arriver sur d’autres smartphones Galaxy, est riche en nouvelles fonctionnalités. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la démarche à suivre pour télécharger et installer Ine UI 6.0 sur votre smartphone et profiter de toutes ses nouveautés.

Lire : Galaxy S23 : One UI 6.0 avec Android 14 est disponible en France, comment télécharger la mise à jour ?

Vous pouvez dès maintenant télécharger la mise à jour Windows 11 23H2

Microsoft vient de déployer la mise à jour numérotée 23H2 et tous les utilisateurs peuvent donc la télécharger. La mise à jour du système d’exploitation Windows 11 apporte son lot de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Les utilisateurs découvriront ainsi l’assistant Copilot, Windows Lighting ou encore le mode sombre de Microsoft Paint. Rendez-vous dans les paramètres de votre ordinateur pour avoir accès à la version 23H2.

Lire : Windows 11 : la mise à jour 23H2 est disponible avec ses nombreuses nouveautés

Découvrez la PS5 Slim

L’utilisateur @phantompainss a partagé plusieurs tweets sur X, levant le voile sur la nouvelle PS5. Si les photos ont depuis disparu, on a eu le temps de découvrir l’appareil, aux côtés de sa grande sœur datant de 2020. La publication nous a permis de constater des ports identiques, un format plus petit, et un lecteur de disques amovible.

Lire : PS5 Slim : la voici en photo à côté de sa grande sœur, plus petite mais pas tellement plus fine

Le prix du Pixel 8 est en chute libre

Alors que le dernier smartphone de Google est sorti il y a un mois seulement, son prix a déjà chuté de presque 64%. En effet, un rapport de SellCell révèle que le Pixel 8 a perdu très rapidement de sa valeur sur le marché de l’occasion. En comparaison, l’iPhone 15 a perdu environ 30% de sa valeur en 2 ans, ce qui est bien moins choquant. Si vous voulez vous offrir un Pixel 8, c’est le moment !

Lire : Le Pixel 8 a déjà perdu 63% de sa valeur en seulement un mois, vive l’occasion