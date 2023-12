Amazon Prime Video va se mettre à la pub, Steam laisse de côté ces vieilles versions de Windows, c’est le récap

Amazon Prime Video va se mettre à la publicité, Steam laisse de côté ces anciennes versions de Windows, les Samsung Galaxy n'arrivent plus à se connecter à Android Auto, c'est le récap des actualités du mardi 27 décembre 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce mardi 27 décembre 2023 ? Nous avons abordé cette mauvaise nouvelle pour tous les propriétaires de Wii U et de 3DS. En effet et à la surprise générale, Nintendo a commencé à couper l'accès aux services en ligne sur ces deux consoles. Une décision étonnante, puisque l'arrêt des services ne devait pas survenir avant avril 2024.

Dans un autre domaine, une nouvelle étude affirme que le trafic des réseaux sociaux va dégringoler d'ici 2025. D'après le cabinet Gartner, l'engagement sur les médias sociaux va baisser de 50 %, notamment en raison de la baisse de qualité perçue, de l'essor de la désinformation et des préoccupations liées à l'IA.

Dans nos colonnes, nous avons également abordé les souhaits pour l'année 2024 des opérateurs français. De ce qu'il en ressort, Orange, Bouygues et consorts veulent visiblement le beurre et l'argent du beurre. En effet, les opérateurs veulent que les géants américains comme Google et Netflix participent au financement des réseaux internet français. Mais en parallèle, ils appellent également à ce que ces entreprises limitent leur poids sur le trafic. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce mercredi 27 décembre 2023.

Les Samsung Galaxy ne se connectent plus à Android Auto

Visiblement, le déploiement d'Android 14 a posé des problèmes aux propriétaires de Samsung Galaxy. En effet, de nombreux utilisateurs n'arrivent plus à connecter leur smartphone à Android Auto depuis la migration sous le dernier OS de Google. Pour l'instant, on attend toujours un correctif de la part de la firme de Mountain View.

D'après un mail envoyé à des abonnés, Amazon s'apprête à mettre de la publicité dans Amazon Prime Video. Si les clients souhaitent s'en débarrasser, il faudrait malheureusement mettre la main au portefeuille à partir du 29 janvier 2024.

Les opérateurs français veulent le beurre et l'argent du beurre

A l'occasion de ses voeux 2024, la Fédération française des télécoms a exprimé deux souhaits. D'un côté, elle souhaite que les géants américains comme Google et Netflix participent plus au financement des réseaux français. De l'autre, Orange et consorts voudraient que ces compagnies diminuent leur poids sur le trafic.

