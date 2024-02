Nouvelle mise à jour pour les Pixel 4a 5G et Pixel 5, le Galaxy A51 sur le point de disparaitre, c’est le récap’ de la semaine

Certains Pixel bénéficient d’une nouvelle mise à jour, le Galaxy A51 n’est plus éligible à la dernière mise à jour de sécurité de Samsung, les virements instantanés enfin gratuits en Europe, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que Google lance une nouvelle mise à jour pour certains anciens Pixel, Samsung retire son très populaire Galaxy A51 des smartphones éligibles aux correctifs de sécurité. Les nouvelles règles de l’UE imposent désormais aux banques de proposer des virements instantanés gratuits à leurs clients. Cette semaine, on vous explique pourquoi il ne faudra jamais porté votre casque Vision Pro au volant.

La fin des Galaxy A51 est proche

Samsung a pris une décision surprenante en modifiant sa liste des smartphones éligibles aux correctifs de sécurité. En effet, le Galaxy A51, pourtant très populaire, ne recevra désormais plus de mise à jour de sécurité. Le smartphone de milieu de gamme bénéficiait pourtant jusqu’à présent de deux mises à jour par an. Sans support, le Galaxy A51 devient vulnérable aux cyberattaques et devrait donc perdre de son intérêt aux yeux des consommateurs.

Casque Vision Pro et conduite ne font pas bon ménage

À peine lancé sur le marché, le casque d’Apple pourrait mettre en danger les propriétaires les moins malins. En effet, malgré les avertissements du géant américain, une personne s’est filmée au volant de sa Tesla Model Y avec le casque Vision Pro sur le visage. Si le conducteur affirme avoir activé le Full Self-Driving, la conduite autonome de Tesla n’est pas sans risque et il est indispensable d’être attentif, ce qui n’est pas compatible avec le port du casque Vision Pro. La police est rapidement intervenue, limitant rapidement les risques encourus par le conducteur et les autres automobilistes.

Bonne nouvelle pour les Pixel 4a 5G et Pixel 5

Google vient de déployer une nouvelle mise à jour pour les Pixel 4a 5G et Pixel 5. Une bonne nouvelle pour les propriétaires de ces anciens smartphones, qui pensaient que leur appareil ne bénéficierait plus de support logiciel. Si cette mise à jour n’offre pas d’amélioration majeure, elle apporte son lot de correctifs, prolongeant la durée de vie de ces anciens modèles.

L’Epic Game Store a été très généreux depuis sa création

Nos confrères de PCGamesN ont fait le point sur la valeur totale des jeux offerts depuis la création de la boutique en 2018. Avec des cadeaux réguliers, à savoir un jeu gratuit par semaine depuis son lancement, l’Epic Game Store a offert 9392 euros de jeux à ses utilisateurs. Si vous faites partie des joueurs ayant récupéré tous les jeux gratuits depuis 6 ans, votre ludothèque vaut donc une petite fortune.

Les virements instantanés enfin rendus gratuits par l’UE

Vous attendiez cette bonne nouvelle depuis des mois, et l’Union Européenne l’a enfin fait : les virements instantanés pour les clients deviennent gratuits. Toutes les banques, en Europe, devront se plier au règlement qui entrera en vigueur vingt jours après sa publication au Journal officiel de l'Union Européenne. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour comprendre les nouvelles règles de l’UE.

Nos tests de la semaine

Huawei MatePad Pro : une tablette haut de gamme qui se distingue de la concurrence

Grâce à son joli design, ses belles finitions, sa grande dalle OLED et ses belles performances, la Huawei MatePad Pro pourrait séduire les consommateurs en quête d’une tablette polyvalente. On adore son stylet M-Pen de 3e génération et son clavier. C’est un appareil qui se charge très rapidement, ce qui est une bonne chose puisque l’autonomie n'est pas excellente. Attention, la partie photo de nuit et l’ultra grand-angle ne font pas d’étincelles.

BMW i5 eDrive40 : belles performances et confort exceptionnel

Lors de notre test, nous avons été conquis par le comportement dynamique, la suspension pilotée et les technologies exceptionnelles de cette BMW i5 eDrive40. Les conducteurs pourront profiter également d’un confort exceptionnel. On regrette toutefois que la consommation du véhicule soit si élevée et on attendait plus en matière d’autonomie. Attention, le planificateur d'itinéraire n’est pas toujours fiable.

Huawei FreeClip : un design original mais clivant

Huawei propose ici des écouteurs au design original et unique, qui pourrait diviser. Les FreeClip offrent un son de qualité, à condition de vouloir rester connectés à votre environnement. Quelques défauts malgré tout, notamment du côté des basses et des aigus qui sont trop justes. On regrette également qu’ils ne soient pas très confortables sur la durée et on aurait apprécié davantage de contrôles tactiles.

Razer Blade 14 : un PC de jeu performant mais cher

Si vous avez un gros budget et que vous cherchez à vous offrir un PC 14 pouces puissant au joli design, le Razer Blade 14 pourrait retenir votre attention. On adore sa connectique complète, son écran bien calibré et son clavier particulièrement agréable. Pour ce prix, on aurait toutefois apprécié un PC moins bruyant et un châssis moins sensible aux traces et aux rayures.

