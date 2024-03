La solution au dernier souci de mise à jour Windows 10, la série Fallout a un nouveau trailer, c’est le récap’

Windows 10 refuse d'installer une mise à jour et on sait comment y remédier, la série Fallout d'Amazon se dévoile dans une nouvelle bande-annonce, les Galaxy A35 et A55 sont déjà en vente, c'est le récap !



Si vous avez essayé de vous connecter au gestionnaire de mots de passe LastPass sans succès, sachez que vous êtes loin d'être le seul. Peut-être cherchiez-vous vos identifiants de connexion à Spotify pour gérer votre abonnement après l'annonce de l'augmentation des tarifs ? Quoi qu'il en soit, prenez le temps de découvrir quels étaient les sujets importants de la journée du 7 mars 2024.

Windows 10 a un souci de mise à jour, mais il y a une solution

Malgré ses presque 10 ans d'existence, Windows 10 est toujours la version du système d'exploitation de Microsoft la plus utilisée dans le monde. Forcément, il lui arrive de connaître quelques bugs dont ceux qui touchent les mises à jour. Qu'elles refusent de se télécharger ou de s'installer, c'est souvent pénible. Celle numérotée KB5001716 a justement un souci, mais heureusement, il est facile de le résoudre. On vous explique comment faire.

Plus de détails : Windows 10 – la mise à jour KB5001716 ne s’installe pas ? Voici la solution

La série Fallout d'Amazon de dévoile un peu plus dans une deuxième bande-annonce

Adaptation de la célèbre franchise vidéoludique de Bethesda, la série Fallout en “live action” est attendue au tournant par les fans (et les amateurs de science-fiction). Une deuxième bande-annonce lève un peu plus le voile sur la manière dont seront dépeintes les aventures de plusieurs habitants d'abris. Après visionnage de la courte vidéo, force est de constater que cela semble plutôt fidèle à l'esthétique et à l'esprit des jeux. Une bonne surprise en perspective ?

Plus de détails : Fallout – la 2e bande annonce de la série Amazon est là, tous aux abris ?

Vous pouvez déjà acheter les Galaxy A35 et A55, avant leur sortie officielle

Samsung a visiblement un petit souci avec les boutiques en ligne dernièrement. Les fiches techniques de ses futurs Galaxy A35 et A55 ont déjà été publiées sur un site belge, et maintenant il est carrément possible de les acheter en avance sur un autre. C'est tout de même l'occasion d'apprendre une information capitale, mais étrangement absente des fuites précédentes : le prix en euros des deux appareils.

Plus de détails : Les Galaxy A55 et A35 sont déjà en vente sur cette boutique, plusieurs jours avant la sortie