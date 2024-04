Windows 7 n’est pas mort, un “nouveau” build mis à jour a été publié

Après sa mort virtuelle en 2020, Windows 7 revient à la vie avec un nouveau build diffusé sur Internet. Il est fonctionnel et met à jour plusieurs applications phares du système.

Nous sommes en janvier 2007. Cela fait un peu moins de 6 ans que l'immense majorité des utilisateurs de PC sont habitués à Windows XP. Puis, le 30 janvier, arrive Windows Vista. Plus moderne, plus coloré et, en théorie, plus performant, le système d'exploitation de Microsoft est une rupture radicale avec son prédécesseur. Sauf qu'il est loin de faire l’humanité : lent, incompatible avec beaucoup de logiciels et d'appareils, trop gourmand en ressources… Il est considéré par beaucoup comme la pire version de Windows à ce jour.

Ce n'est pas pour rien que son successeur Windows 7 sort à peine 2 ans plus tard, en octobre 2009. Microsoft a cette fois-ci fait les choses bien et le succès est immédiat. Windows 7 devient extrêmement populaire et en mars 2024, il est encore installé sur environ 3 % des ordinateurs dans le monde selon les chiffres de StatCounter. Pourtant, son support officiel s'est arrêté en 2020, avec une mort définitive en 2023. C'est dire à quel point il a marqué son époque. Et si vous faites partie du fan club de Windows 7, réjouissez-vous : un build inédit vient de faire surface.

Ce build de Windows 7 propose une refonte de plusieurs applications connues

On ignore qui l'a mis en ligne, mais il a été partagé et testé par plusieurs internautes depuis. Il s'agit de Windows 7 Milestone 3 build 6758. Totalement fonctionnelle, cette version a la particularité de proposer des logiciels mis à jour. Comprendre : par rapport au build précédent qui date d'il y a plusieurs années. On trouve ainsi une calculatrice avec un ruban d'icônes à son sommet par exemple. Une interface également présente ici dans WordPad, logiciel qui disparaîtra bientôt de Windows 11.

Soyons clairs : à part vous replonger quelques années en arrière par nostalgie, l'intérêt de ce build Windows 7 est limité. Il s'agit surtout d'une curiosité amusante. Pour l'anecdote, il existe encore une version de Windows 7 en activité. Elle s'appelle Windows Embedded POSReady 7 et équipe des appareils comme des caisse enregistreuses, des machines industrielles et même certains panneaux d'affichage digitaux. Son support doit cesser en octobre 2024.