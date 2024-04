Un QR Code sera nécessaire pour circuler dans Paris pendant les JO, voici la carte des zones concernées

Durant les JO, les riverains et professionnels devront présenter un QR pour pouvoir entrer et circuler dans certaines zones de Paris. A quelques semaines seulement de la cérémonie d'ouverture, le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler la carte détaillé du périmètre. La Place Beauvau a également annoncé l'ouverture d'une plateforme pour obtenir le précieux sésame.

Comme vous le savez probablement, le coup d'envoi des JO de Paris 2024 sera donné le 26 juillet 2024. La cérémonie prendra place sur la Seine, et fatalement pour les forces de l'ordre, cela représente une large zone de plusieurs kilomètres carré à sécuriser, d'ores et déjà baptisée par le ministère de l'Intérieur comme le périmètre SILT. “Le périmètre SILT englobera aussi les immeubles riverains de la Seine, dès lors que ces bâtiments donnent une visibilité sur la parade”, expliquait en novembre dernier le préfet de police de Paris Laurent Nuñez.

Si l'on savait déjà que les résidents, les professionnels et les visiteurs allaient avoir l'obligation de présenter un QR Code pour accéder à ces zones sous surveillance, les autorités n'avaient pas encore dévoilé la carte détaillée de ce fameux périmètre. C'est maintenant chose faite.

Un large périmètre sous haute surveillance

Concrètement, cette zone sera mise en place une semaine avant la cérémonie et s'étendra du Trocadéro en passant par le Grand Palais, les Champs de Mars, l'Avenue des Champs- Elysées, la Tour Eiffel, les Invalides, l'Hôtel de Ville, les quais de Seine, l'Ile Saint-Louis, l'Ile de la Cité ou encore la Gare d'Austerlitz et la Gare de Lyon.

L'accès à certains établissements culturels comme le musée du Louvre ou l'Institut du monde arabe sera toujours possible. Il se fera néanmoins via des passages aménagés pour l'occasion, et bien évidemment, il faudra impérativement être muni d'un ticket. Les conditions seront similaires pour entrer en gare d'Austerlitz, avec une présentation obligatoire du billet.

Des perturbations à prévoir sur les transports en commun

Concernant les transports en commun, les choses s'annoncent compliquées également puisqu'une quinzaine de stations de métro seront purement et simplement fermées (la liste complète est disponible sur la carte interactive du site du ministère chargé des Transports). Ce sera notamment le cas :

Champs-Elysée – Clémenceau (Métro 1)

Concorde et Tuileries (Metro 1)

Concorde (Métro 8)

Concorde (Métro 12)

Champs-Elysées – Clemenceau (Metro 13)

Certaines lignes de tramway seront également impactées par ces perturbations à l'image de la ligne T2 Porte d'Issy et Porte de Versailles, la T3a Porte de Versailles ou encore la T3b Colette Besson.

Un plateforme en ligne pour obtenir le QR Code dès le 11 mai

Pour en revenir au fameux QR code, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'une plateforme dédiée sera ouverte dès le 10 mai. Les résidents, les travailleurs et les visiteurs pourront s'y rendre pour faire leur demande et obtenir le laisser-passer après une analyse minutieuse de leur profil. Une fois en possession du document, ils pourront accéder à la zone définie par les autorités une semaine avant le coup d'envoi des JO, le 26 juillet au soir. Précisons que les personnes qui n'ont pas Internet pourront s'inscrire dans les mairies d'arrondissement de Paris qui effectueront les démarches pour leur compte.

Source : Le Parisien, Préfecture de police de Paris