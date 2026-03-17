Google Maps : la navigation à vélo sera bientôt plus personnalisée

En parallèle de sa grosse mise à jour graphique, Maps de Google prépare une nouvelle option de personnalisation pour les trajets en vélo. De quoi la mettre au même niveau que la navigation en voiture ou deux roues motorisés.

2026 est décidément l'année de la mue pour la célèbre application de navigation Google Maps. Entre l'intégration toujours plus avancée de l'IA Gemini et une refonte totale de l'interface affichée lors des trajets, on a du mal à la reconnaître. Et cette fois-ci, difficile de trouver de gros défauts aux changements envisagés. Ils promettent une vision plus claire de l'itinéraire pour limiter les risques d'erreur, ainsi qu'une meilleure fluidité dans le guidage vocal avec des tournures de phrases plus naturelles.

Mais pas question de s'arrêter en si bon chemin. Dans la version 26.11.06 de Maps, à venir, nos confrères d'Android Authority ont repéré une nouvelle option de personnalisation. Elle concerne les avatars de conduite. Si vous l'ignoriez, vous pouvez vous rendre dans les Paramètres de l'application puis Vos véhicules pour choisir le symbole qui représente le vôtre pendant un trajet. Actuellement, il y a la voiture et la moto. Un troisième arrive.

Google Maps prépare une option de personnalisation pour les trajets en vélo

En toute logique, c'est le vélo qui va rejoindre la liste. Même si actuellement il n'est pas possible de voir à quoi cela va ressembler, on peut tout à fait l'imaginer. Comme pour la voiture ou le deux-roues, plusieurs modèles de vélo seront disponibles, avec des choix de couleurs. Peut-être que Google prévoit également la présence de la trottinette électrique En France, ce véhicule doit emprunter autant que possible les pistes cyclables en agglomération.

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Mais la législation n'étant pas la même partout, il est possible que seuls les vélos soit intégrés. Au moins dans un premier temps. L'option est toujours en phase de test et les icônes n'ont pas encore été implémentés. Il va falloir patienter au minimum plusieurs semaines avant le déploiement de la mise à jour aux utilisateurs.

Source : Android Authority