Google TV : une mise à jour empêche ce launcher anti-pub de se lancer, voici comment régler le problème

Certains utilisateurs de Google TV ont eu la mauvaise surprise ces derniers jours de voir que le launcher alternatif Projectivity ne fonctionnait plus comme prévu. Ils se sont ainsi retrouvés avec l'interface bourrée de publicités de l'OS. Heureusement, une solution existe pour corriger le problème.

On ne le répétera jamais assez, Google adore mettre de la publicité partout. Son système d'exploitation pour téléviseurs ne fait pas exception, ce qui a le don d'agacer de nombreux utilisateurs. Mais comme toujours pour ce genre de problème, il existe une solution, qui prend ici la forme d'un launcher alternatif. Parmi les populaires se trouve Projectivity. Pour débarrasser les utilisateurs de la publicité, celui-ci se lance automatiquement au démarrage de la TV pour remplacer directement l'interface de Google TV.

Seulement voilà, encore faut-il que la launcher en question fonctionne. Or, ce n'est plus le cas pour bon nombre d'utilisateurs depuis quelques jours. Sur Reddit, plusieurs d'entre eux ont rapporté que Projectivy ne démarre plus automatiquement et qu'ils se retrouvent donc avec Google TV lorsqu'ils réveillent leur téléviseur. Pour lancer le launcher, il leur faut donc l'ouvrir comme n'importe quelle autre application. Un désagrément mineur, mais qui vient tout de même gâcher le principal intérêt de ce dernier.

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Comment réparer ce launcher anti-pub sur Google TV

Alors que l'on pensait initialement que le bug était apparu avec une mise à jour de Google TV, il semblerait plutôt que ce soit une update du firmware des TV TCL qui en soit à l'origine. Si votre téléviseur vient d'un autre constructeur, vous devrez donc être a priori épargné par le problème. Mais si vous êtes concerné, il existe heureusement une solution temporaire en attendant que le souci soit corrigé.

Elle aussi partagée par Reddit, elle consiste à modifier certains paramètres du launcher pour que les choses reviennent à la normale. Voici donc la marche à suivre :