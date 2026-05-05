Windows 11 : votre PC redémarre plusieurs fois pour faire une mise à jour ? Microsoft a une explication

Vous avez peut-être remarqué que votre PC sous Windows 11 redémarrait plusieurs fois à chaque mise à jour ces temps-ci. Rassurez-vous, c'est normal. Microsoft confirme qu'il ne s'agit pas d'un bug.

windows mise a jour
Crédits : Unsplash

Incroyable, mais vrai : nous n'allons pas parler d'un énième bug entraîné par une mise à jour de Windows 11. Plutôt d'un comportement que pas mal d'entre vous ont sans doute remarqué ces dernières semaines. D'une manière générale, installer une mise à jour du système d'exploitation de Microsoft demande un seul redémarrage du PC. C'est vrai aussi bien pour les Patch Tuesday mensuels que les correctifs optionnels disponibles en fin de mois.

À part pour la mise à jour annuelle, celle qui fait changer de numéro de version (actuellement 25H2), votre PC ne devrait pas redémarrer plusieurs fois. Pourtant c'est ce que constatent des utilisateurs depuis quelques temps, y compris nous-mêmes à la rédaction. Parfois, trois redémarrages sont nécessaires pour finaliser une mise à jour. On pense immédiatement à un souci, mais non. Microsoft confirme que c'est normal.

Pourquoi Windows 11 redémarre plusieurs fois pour chaque mise à jour en ce moment

Sur la page dédiée à la mise à jour d'avril 2026, on peut lire : “Avec les mises à jour récentes et à venir de Windows au cours des prochains mois, un nombre limité d’appareils grand public et d’entreprise peut subir un redémarrage supplémentaire pendant l’installation. Ce redémarrage unique se produit après l’application d’une mise à jour du certificat de démarrage sécurisé dans le cadre du processus de mise à jour du démarrage sécurisé“.

Lire aussi – Windows 11 continue de faire le ménage, c’est au tour de l’explorateur de fichiers de se débarrasser de ce design antique

Microsoft minimise la situation dans la mesure où nous avons eu plus d'un redémarrage supplémentaire, et pas uniquement sur la mise à jour d'avril, mais soit. Pour rappel, le renouvellement des certificats de sécurité concerne des millions de PC sous Windows 11.

Vous pouvez vérifier s'ils sont à jour chez vous dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Sécurité Windows > Sécurité de l'appareil. Vous devez voir une ligne Démarrage sécurisé avec une coche verte et la mention “Le démarrage sécurisé est activé et toutes les mises à jour de certificat requises ont été appliquées“.


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