BitLocker fait buguer Windows 10 et 11, Microsoft confirme ce problème

Des utilisateurs de Windows 10 ou 11 sont confrontés à un bug dont le coupable est connu : le système de chiffrement BitLocker. Voici comment il se manifeste concrètement.



On ne badine pas avec la sécurité de nos ordinateurs. Avec le nombre d'informations sensibles qu'ils contiennent, mieux vaut s'assurer que le premier pirate venu ne puisse y accéder facilement. Il existe plusieurs solutions pour cela. En ce qui concerne Windows, Microsoft propose, entre autres, BitLocker. Ce nom ne vous est sûrement pas inconnu, même si l'on a tendance à oublier son existence puisqu'il agit en coulisse.

C'est un système de chiffrement des disques durs qui va protéger leurs partitions à l'aide d'une clé. Ainsi, même si un hacker parvient à mettre la main sur vos données, il ne parviendra pas à les lire sans ce sésame. BitLocker n'est pas infaillible, et dans certains cas impactera négativement les performances du PC. Malgré ces possibles problèmes, la firme de Redmond a choisi de rendre le chiffrement automatique pour toute nouvelle installation de Windows. Il est aujourd'hui à l'origine d'un nouveau bug.

Si vous êtes confronté à ce bug de Windows, sachez que BitLocker est responsable

Une fois BitLocker activé sous Windows 10 ou Windows 11, le message “Pour votre sécurité, certains paramètres sont gérés par votre administrateur” peut apparaître sans raison sur des machines non gérées par un administrateur/une organisation externe, ou bien équipées du module TPM (Trusted Platform Module). Vous pouvez par exemple le voir dans le panneau de contrôle de BitLocker, mais pas que.

Même si l'apparition de ce message peut faire croire que l'ordinateur a un problème, voire qu'il a été piraté, il n'en est rien. Ce bug est totalement inoffensif et n'empêche pas le bon fonctionnement de BitLocker. Les partitions de vos disques durs sont toujours chiffrées. Microsoft indique travailler en ce moment sur un correctif et donnera plus d'informations lorsqu'il sera disponible. En attendant, pas d'inquiétude à avoir si vous voyez surgir le message dans son bandeau jaune, ce n'est qu'une fausse alerte.