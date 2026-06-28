Windows 11 prend encore plus de place sur votre PC, mais c’est pour une bonne raison

La nouvelle fonction de restauration de Windows 11 est arrivée. Mais selon Microsoft, celle-ci s'accompagne d'une occupation conséquente de l'espace de stockage de votre PC. On fait le point.

Si populaires soient-ils, les PC sous Windows 11 ont la fâcheuse tendance à planter fréquemment. D'ailleurs, les PC Windows planteraient trois fois plus que les Mac d'Apple. Rien que ça. Heureusement, des solutions de récupération existent. Windows cache en effet un outil de secours pour réparer votre PC. D'ailleurs, le géant de l'informatique facilite la restauration du système sans effacer tous vos fichiers grâce à une fonctionnalité particulièrement simple.

Il s'agit du « Point-in-time restore » (« restauration à un instant donné »), visible via la mise à jour KB5095093 de juin 2026. Celle-ci sauvegarde régulièrement la partition système de votre PC, afin de vous permettre de restaurer votre ordinateur à tout moment vers un point donné. Très pratique, cette fonctionnalité permet notamment de récupérer un PC bloqué dans une boucle de démarrage, une situation particulièrement frustrante.

Toutefois, cette nouvelle option a un prix, et non des moindres. En effet, en sauvegardant régulièrement votre PC, Windows 11 stocke d'importantes quantités de données sur votre ordinateur. Par défaut, la limite de stockage est fixée à 2 % de la capacité totale du disque.

Windows 11 : jusqu'à 50 Go d'espace occupés

Sur un SSD de 256 Go, Windows 11 se réserve ainsi le droit d'occuper environ 5 Go. Mais les chiffres grimpent vite. En effet, pour un SSD de 512 Go, la fonctionnalité utilisera près de 10 Go. Et plus la capacité du disque augmente, plus les choses empirent. Ainsi, pour un SSD de 2,5 To, cette option occupera près de 50 Go. Rien que ça.

Par défaut, Windows 11 créera un point de restauration toutes les 24 heures. Ces derniers sont conservés pendant 72 heures avant d'être automatiquement supprimés. Et, mauvaise nouvelle, les utilisateurs de l'édition Home seront dans l'incapacité de modifier cette fréquence, et encore moins la durée de conservation.

En revanche, Microsoft épargne les machines les plus modestes. Sur les PC Windows 11 équipés d'un SSD de moins de 200 Go, cette fonctionnalité ne sera donc pas activée par défaut. Toutefois, celle-ci pourra être activée manuellement depuis les Paramètres. Microsoft prévoit de déployer cette fonctionnalité de récupération via le Patch Tuesday de juillet 2026.

Source : Microsoft