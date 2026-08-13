L’iPhone 18 hériterait de deux nouveautés jusqu’ici réservées aux modèles les plus chers d’Apple

Les rumeurs se contredisent depuis des semaines sur la fiche technique de l’iPhone 18. Un analyste réputé vient de trancher, et son verdict rassure. Apple préparerait un modèle bien moins limité que redouté.

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Depuis plus d’un an, la pénurie de mémoire bouscule toute l’industrie du smartphone. Portée par l’intelligence artificielle, la demande des centres de données a fait flamber le prix des puces. Beaucoup de constructeurs rognent sur leurs fiches techniques. D’autres relèvent simplement leurs tarifs. Face à cette hausse, Apple risquait de sacrifier une partie de ses promesses logicielles sur l’iPhone 18, alors qu’iOS 27 doit justement apporter des fonctions très gourmandes. Ces outils réclament davantage de RAM que n’en offrait le modèle standard.

Côté design, la même question se posait. La nouvelle pilule d’affichage, nettement plus compacte, doit arriver en septembre sur les iPhone 18 Pro, et son rétrécissement se devine déjà sur les images publiées depuis le printemps. Chez la marque à la pomme, ce genre d’élément descend traditionnellement vers les appareils abordables avec une génération de retard. Une note de recherche vient bousculer cette habitude.

L’iPhone 18 passerait à 12 Go de mémoire vive et récupérerait le Dynamic Island réduit

Repéré par 9to5Mac, le document de l’analyste Jeff Pu, de GF Securities, indique que l’iPhone 18 embarquerait 12 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur la génération actuelle. En un an, la capacité grimperait donc de 50 %. Ce chiffre correspond au seuil réclamé par les fonctions les plus poussées d’Apple Intelligence dans iOS 27. Aucune nouveauté logicielle ne resterait hors de portée.

Jeff Pu attend également le nouveau Dynamic Island sur la version de base. Avec la génération iPhone 14 Pro, Apple avait fait patienter tout le monde pendant un cycle complet avant d’étendre cet affichage au reste de sa gamme. Cette fois, le rythme s’accélérerait nettement. Le modèle standard en profiterait quelques mois seulement après les versions haut de gamme.

Toutes ces informations restent au conditionnel. Ming-Chi Kuo annonçait il y a peu 9 Go seulement pour l’iPhone 18, quand Jeff Pu réserve ce chiffre au futur 18e. Sur la puce A20, en revanche, les deux analystes tombent d’accord. Il faudra patienter jusqu’au début de l’année 2027 pour trancher. Apple garderait sa rentrée de septembre pour les versions Pro et pour son tout premier pliable.


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