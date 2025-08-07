Windows cache un outil de secours pour restaurer votre PC, voici comment le trouver et l’utiliser

Quand Windows ne démarre plus, on croit souvent qu’il n’y a plus rien à faire. Pourtant, une fonction intégrée permet de restaurer le système depuis une simple clé USB. Encore faut-il savoir où la trouver.

Un démarrage qui échoue, un écran figé… Les pannes de Windows peuvent arriver à tout moment. Peu d’utilisateurs savent qu’un lecteur de récupération peut être préparé à l’avance pour restaurer leur système en cas de problème. Cet outil officiel de Microsoft est disponible dans Windows 10 et Windows 11, et peut sauver un appareil en détresse.

Le lecteur de récupération permet de créer un support USB contenant les fichiers nécessaires pour réinstaller Windows en cas de panne grave. Contrairement à l’option “Réinitialiser ce PC”, qui nécessite un système encore fonctionnel, ce lecteur externe peut être utilisé même s'il ne démarre plus. Il inclut les fichiers système, les mises à jour installées au moment de sa création et certaines personnalisations du fabricant.

Le lecteur de récupération permet de réinstaller Windows si le système devient inaccessible

Il est important de savoir que ce processus supprime vos fichiers personnels ainsi que vos applications installées. Il ramène le PC à son état d’origine. Il faut donc prévoir une autre méthode de sauvegarde pour conserver vos données.

Voici les étapes pour créer un lecteur de récupération dans Windows :

Branchez une clé USB vide d’au moins 32 Go sur votre PC

Recherchez “Lecteur de récupération” dans le menu Démarrer et ouvrez-le

et ouvrez-le Cochez Sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération, puis cliquez sur Suivant

Sélectionnez votre clé USB, cliquez sur Suivant, puis Créer

Patientez jusqu’à la fin du processus, puis cliquez sur Terminer

En cas de panne, insérez la clé USB dans l’ordinateur éteint, puis rallumez-le. Pendant les toutes premières secondes, appuyez sur la touche qui permet d’accéder au menu de démarrage — souvent F12, Échap, F9 ou Suppr, selon la marque de votre PC. Une fois dans ce menu, sélectionnez la clé USB pour démarrer dessus. L’environnement de récupération Windows se lancera automatiquement.



Vous pourrez alors choisir Récupérer à partir d’un lecteur et suivre les étapes. Le système vous proposera ensuite de supprimer simplement vos fichiers ou de nettoyer complètement le lecteur. Une fois la restauration lancée, Windows sera réinstallé proprement. Il ne vous restera plus qu’à restaurer vos données et réinstaller vos applications.

Et si vous avez simplement supprimé un fichier important par erreur, inutile de réinitialiser tout le système. Nous avons publié un guide dédié pour vous montrer comment le récupérer gratuitement avec l’outil officiel de Microsoft.