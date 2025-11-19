Windows 11 : Microsoft introduit enfin cette fonction qui manquait cruellement à la barre des tâches

Microsoft apporte enfin cette fonctionnalité tant attendue à la barre des tâches de Windows 11, de quoi réconcilier quelque peu les utilisateurs forcés de quitter Windows 10 avec la dernière version de l’OS.

Et si Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10 le 14 octobre dernier (sauf en Europe), les utilisateurs, eux, ne l’ont pas abandonné. Et pour cause, malgré la multitude de nouvelles fonctionnalités dopées à l’IA apportées par Windows 11, cette dernière version de l’OS de la firme de Redmond essuie régulièrement des critiques qui mettent en avant son manque de fonctions, notamment dans la barre des tâches.

L’une de ces fonctionnalités qui manque cruellement à la barre des tâches de Windows 11, c’est un véritable volet de calendrier. Un tel outil existait déjà sur Windows 10 : il permettait de consulter son agenda, d’y ajouter des événements et bien plus encore. Cette lacune au sein de la dernière version de l’OS de Microsoft a même provoqué la création d’outils alternatifs tiers, tels que Calendar Flyout. Mais Microsoft semble bien décidé à reprendre les rênes.

Microsoft dote enfin la barre des tâches de Windows 11 d’un volet de calendrier digne de ce nom

Nuançons quelque peu : Microsoft n’a pas totalement laissé pour compte la barre des tâches. En plus de tester un tout nouveau design pour le bouton rechercher, la firme a déjà rétabli certaines fonctions perdues et en a même ajouté de nouvelles – notamment celle qui rend la recherche depuis la barre des tâches bien plus pratique. D’autres mises à niveau sont attendues, notamment celle du fameux volet de calendrier – attendue depuis longtemps.

Cette mise à jour prochaine a été annoncée lors de la conférence Ignite 2025 de Microsoft, aux côtés de nombreuses autres nouveautés. Selon nos confrères de Neowin, dès le mois prochain, Windows 11 intègrera dans ce volet une vue Agenda inédite destinée à offrir un aperçu rapide de tous les événements à venir, de nouveaux boutons permettant de rejoindre des réunions ou de discuter (évidemment) avec l’IA Copilot. Toutefois, il semble qu’il ne sera pas possible d’ajouter de nouveaux événements.

Ces ajouts bienvenus permettront peut-être à Microsoft de consoler quelque peu les utilisateurs malheureux d’avoir été forcés de migrer vers Windows 11. Il paraît néanmoins optimiste de penser qu’ils suffiront à convaincre les irréductibles fans de Windows 10, qui voient parfois la mise à niveau de l’OS comme un retour en arrière, du fait de la disparition de plusieurs petites fonctionnalités pratiques.