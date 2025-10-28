Windows 11 : la recherche depuis la barre des tâches devient bien plus pratique avec une mise à jour

Il n'y a pas que l'IA qui compte pour Microsoft. Windows 11 obtient plusieurs nouveautés pour améliorer l'expérience générale, dont l'une concerne le très utile champ de recherche de la barre des tâches.

Microsoft déploie une fonction bien pratique sur Windows 11. Baptisée tout simplement Copier et Rechercher, elle permet de lancer une recherche plus rapidement depuis le champ intégré dans la barre des tâches à partir d'un texte copié dans le presse-papier. “Lorsque vous copiez du texte n'importe où dans Windows, une icône de collage apparaît dans votre champ de recherche. Cliquez dessus pour afficher le texte copié dans le champ de recherche, vous permettant ainsi une recherche instantanée”, explique Microsoft.

Ce petit ajout va nous permettre de gagner du temps. Jusqu'ici, quand on avait copié du texte dans Windows 11, il fallait ensuite le coller dans la barre de recherche avec le raccourci Ctrl+V ou via l'option correspondante du menu contextuel du clic droit. Dorénavant, une troisième solution s'offre à nous : un simple clic gauche sur l'icône Coller qui apparait automatiquement à droite dans le champ de recherche de la barre des tâches.

Personnaliser la saisie vocale

Il y a aussi du nouveau pour la saisie vocale, qui se dote d'une nouvelle option intitulée “Délai d'attente avant action”. Comme son nom l'indique, elle permet de configurer un délai avant l'exécution d'une commande vocale. “Cela offre une plus grande flexibilité aux utilisateurs ayant des schémas vocaux variés, permettant une reconnaissance plus précise, qu'ils parlent lentement ou rapidement”, communique l'éditeur. Il n'est pas possible de définir un délai personnalisé, mais on a le choix entre sept paramètres, allant de l'instantané (0,1 seconde) au très long (3 secondes), en passant par court (0,3 seconde) ou étendu (2 secondes).

La mise à jour apporte également diverses améliorations à l'application Paramètres, au menu Démarrer, à l'Explorateur de fichiers, à la barre des tâches ou encore à la fonction Click to do (Cliquez pour faire). Ces changements arrivent avec la version 26220.6982 (KB5067109) rendue accessible sur le canal Dev de Windows 11 Insider Preview. Ils devraient être activés dans une version stable de l'OS, destinée à l'ensemble des utilisateurs, d'ici à quelques semaines ou mois.