Windows 11 : Microsoft entreprend enfin ce chantier fondamental, mais peut-il encore sauver les meubles ?

Entre bugs à répétition et intégration forcée de l’IA, Windows 11 n’est pas tenu en haute estime par les utilisateurs – qui a tendance à être délaissé au profit de son prédécesseur. Microsoft tente enfin de rectifier en s’attaquant au cœur même du problème : les bases de son système. Cela suffira-t-il ?

Windows 11 est souvent critiqué pour ses manques de performance et de stabilité. Ces fragilités suscitent le mécontentement des utilisateurs, qui ne se privent pas de reprocher à Microsoft de se focaliser sur l’IA – et de l’imposer partout de manière plutôt agressive – plutôt que d’apporter une réponse à ces problèmes fondamentaux ou d’introduire des fonctions basiques mais qui manquent toujours cruellement.

Face à l’étiolement de la confiance des utilisateurs, Microsoft a décidé de prendre le problème à bras-le-corps, comme le souligne TechRadar. Le géant de la tech a annoncé entreprendre un processus de modifications des « fondations » de son système d’exploitation, en agissant sur la « plateforme en coulisses dans chaque version ».

Microsoft entame enfin les réparations des fondations de Windows 11

Cette décision vient peut-être d’une prise de conscience – ce qui ne serait pas trop tôt – d’une tendance inquiétante : le délaissement de Windows 11 au profit de Windows 10. D’après les chiffres de Statcounter – qu’il faudrait nuancer puisqu’il s’agit d’une source parmi d’autres –, Windows a perdu 4,5 % de parts de marché au cours des deux derniers mois, là où Windows 10 en a regagné 3. Cela pourrait s’expliquer par le support étendu de Windows 10, la série noire de bugs après la dernière mise à jour de Windows 11 ou encore l’omniprésence toujours plus poussée de l’IA.

Concrètement, les versions de Windows 11 du canal Dev – qui passent désormais à la série 26300 – seront désormais distinctes de celles du canal Beta. Grâce à ces changements opérés dans le code source profond (la plateforme) de Windows 11, Microsoft vise à rehuiler les rouages internes de l’OS afin de le « dégripper » – c’est-à-dire de le rendre plus stable et performant. Ces modifications visant à peaufiner les bases du système seront visibles dans les versions Preview : le grand public ne verra pas ces efforts, toutefois, il devrait les ressentir. Étant donné la tendance au délaissement de Windows 11 ces derniers mois, une question se pose légitimement : n’est-ce pas déjà trop tard ?

Surtout, cette annonce suscite autant l’espoir qu’elle alimente la crainte. Car, pour voir les fruits de ces efforts amorcés, encore faut-il que Microsoft parvienne à ne pas tout casser en tentant de réparer ses fondations. Pour éviter de reproduire le désastre du déploiement de la plateforme Germanium pour les PC Arm avec la mise à jour 24H2, la firme de Redmond se montre précautionneuse : l’arrivée de Bromine, une nouvelle plateforme qui sera testée uniquement sur le canal Canary pour les PC Arm, et le maintien de la version optimisée de Germanium pour les PC x86. Seul l’avenir nous dira si cela suffira à restaurer une confiance sérieusement entamée.