Vous n’oublierez plus les widgets de vos applis grâce à cette nouveauté du Play Store

Les widgets simplifient l'accès aux applications sans même les ouvrir. Trop souvent, ils restent oubliés au fond du menu de personnalisation. Google prépare une nouveauté du Play Store pour les remettre sous les yeux de tous.

Google Play Store
Crédits : 123RF

Personnaliser son écran d'accueil sur un mobile est devenu un jeu d'enfant. Chacun peut choisir son fond d'écran, agencer ses icônes ou glisser des raccourcis interactifs pour accéder à une information en un coup d'œil. Ces petits blocs affichent la météo, l'agenda ou le contrôle des objets connectés sans ouvrir la moindre application. Google laisse déjà créer des widgets Android sur mesure d'une simple description, signe de son intérêt pour la page principale. Pourtant, beaucoup d'utilisateurs passent à côté de cet outil pratique. Ils ignorent souvent qu'il existe pour leurs applis favorites.

Le problème vient surtout d'un manque de visibilité. Une fois une appli installée, ses widgets restent cachés dans le menu de personnalisation, que peu de gens pensent à explorer. La mise à jour de juin du Play Store avait déjà apporté son lot d'améliorations, du suivi des promotions à l'ergonomie. Google poursuit cet effort avec une nouvelle version de sa boutique. L'objectif reste de rendre ces raccourcis bien plus faciles à repérer pour tout le monde.

Le Play Store proposera d'ajouter les widgets d'une appli dès son installation

Le Play Store proposera bientôt d'ajouter les widgets d'une application directement pendant son installation. Selon Android Authority, cette option apparaîtra au moment du téléchargement, sur la version 52.4 de la boutique. L'utilisateur pourra poser le widget sur son écran d'accueil sans fouiller le moindre menu. La même mise à jour affiche désormais les requêtes en langage naturel. Elle agrandit aussi la barre de recherche sur deux lignes. Ces nouveautés arrivent progressivement, via un déploiement côté serveur.

Google en profite pour enrichir ses outils système avec la version 26.28 de Play Services. Les utilisateurs pourront afficher le numéro IMEI de leur téléphone sur l'écran de verrouillage, une aide précieuse en cas de perte ou de vol. Cette donnée permet toutefois de traquer un appareil, si bien que son affichage restera facultatif. Les applications gagnent la gestion des permissions audio dans les pages web intégrées. Sur les téléviseurs Android, un gestionnaire d'identifiants facilite l'accès aux mots de passe enregistrés.


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