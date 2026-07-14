Windows 11 : Microsoft répare enfin la barre de recherche et ça change tout

Microsoft annonce une refonte complète de l'expérience de recherche sur Windows 11, qui promet d'être “plus rapide, plus pertinente et plus facile à utiliser”.

Au fil des mises à jour, et notamment depuis le passage à Windows 11, la barre de recherche du système d'exploitation est devenue fouillis et souvent moins performante que dans le passé. À force de vouloir la rendre ultra-complète et de la gaver de fonctionnalités plus ou moins utiles, Microsoft l'a rendue bien moins agréable à utiliser, si bien qu'on lui préfère parfois d'autres outils pour rechercher un élément sur son PC. Dans le cadre de sa remise en question visant à rendre Windows 11 moins complexe et plus fluide, l'éditeur annonce une refonte en profondeur de ce pilier de l'expérience Windows.

Microsoft explique que les utilisateurs lui demandent “une recherche plus rapide, plus pertinente et plus facile à utiliser, que ce soit pour ouvrir une application, trouver un fichier ou modifier un paramètre”. Pour répondre à ce besoin, la firme explique s'être concentrée “sur la fiabilité, la clarté et la facilité de consultation des résultats avant même de cliquer” pour améliorer la barre de recherche de Windows 11.

La recherche Windows 11 devient plus claire et intuitive

On nous promet par exemple un écran d'accueil plus épuré pour la recherche Windows. Celui-ci a été pensé pour réduire l'encombrement visuel et faciliter l'accès rapide aux recherches récentes. Actuellement, un clic sur la barre de recherche ouvre une fenêtre suggérant des applications et l'accès à des paramètres. Désormais, elle va se concentrer sur sa fonction de recherche en affichant les dernières requêtes, susceptibles d'être utiles à nouveau. La recherche s'éparpille moins, alors qu'elle était presque devenue un doublon du menu Démarrer.

Ensuite, la recherche “indique mieux la provenance d'un résultat (application, paramètre, fichier, résultat Web ou suggestion du Store), ce qui permet de savoir plus facilement ce que l'on regarde et où l'on va atterrir avant de cliquer”, apprend-on. On obtient par exemple l'aperçu visuel d'un document, ainsi que des métadonnées et diverses informations permettant de bien identifier de quoi il en retourne.

“Les contenus promotionnels ont été supprimés des résultats de recherche”, informe aussi Microsoft. Windows 11 affiche enfin la réponse la plus pertinente, plutôt que de présenter des produits et des promotions disponibles sur le web qui soient relatifs aux mots-clés qu'on a tapés. C'est le minimum syndical qu'on peut espérer d'un OS, mais ce n'était plus le cas depuis quelque temps déjà.

Les résultats locaux reviennent à l'honneur dans la recherche Windows 11

La prochaine fonctionnalité va ravir beaucoup d'entre nous. La barre de recherche Windows est historiquement un outil permettant de trouver rapidement ses fichiers locaux. Avec le temps, elle s'est enrichie de résultats provenant du web et du Microsoft Store, ce qui n'est pas pertinant pour l'usage de tout le monde. Dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche, vous allez pouvoir choisir si les suggestions web et du Microsoft Store s'affichent avec les résultats locaux. Une option de personnalisation que nous attendons depuis bien longtemps et qui va nous changer la vie.

En outre, les résultats locaux sont privilégiés lorsqu'ils correspondent le mieux à votre recherche. “Les applications, les paramètres et les fichiers apparaissent plus fréquemment avant les suggestions web et du Microsoft Store lorsque votre contenu est plus pertinent. Les éléments système comme Ce PC et la Corbeille sont plus faciles à trouver”, est-il précisé.

Microsoft évoque aussi une recherche d'applications plus tolérante, qui gère mieux les fautes de frappe, les lettres manquantes, les lettres en trop et les mots incomplets. En tapant “utlook”, le système vous proposera l'application Outlook, par exemple. Les résultats des paramètres s'améliorent également pour gagner en pertinence. L'entreprise fait savoir que d'autres changements arriveront dans les prochains mois pour encore optimiser la recherche de paramètres.

L'éditeur annonce avoir optimisé l'affichage des fichiers cloud et connectés dans les résultats. “Ces modifications vous permettent d'accéder plus rapidement au document, au téléchargement ou au dossier que vous recherchez”, promet-il. La barre de recherche serait aussi plus fiable, avec moins de probabilité de plantages et de problèmes de chargement.

Toutes ces nouveautés sont disponibles dès à présent pour les membres Insider inscrits sur le canal Expérimental. Elles seront ensuite déployées en bêta, puis auprès de l'ensemble des utilisateurs.