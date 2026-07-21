L’incroyable histoire de l’homme qui a réussi à s’offrir Google pour seulement 10 euros

Certains réalisent des prouesses scientifiques à 12 ans et voient le FBI débarquer chez eux, d’autres décrochent la Lune, littéralement, tandis que d’autres encore réussissent à berner la NASA pendant des années. Mais il n’y a qu’un seul homme qui, par un heureux hasard, a pu s’acheter Google pour une poignée d’euros. Voici le récit de cet épisode surprenant de l’histoire de la tech.

moteur recherche sans IA
Crédits : Adobe Stock

Il est de ces histoires que l’on pourrait croire inventées s’il n’y avait pas de preuves pour les attester. Celle que l’on s’apprête à vous raconter fait partie de celles-ci. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de l’histoire de l’homme qui a littéralement volé la Lune, ni de celle de l’imposteur s’étant fait passer pour un astronaute pendant des années, la NASA n’y ayant vu que du feu.

Non, il s’agit-là d’une anecdote bien moins sordide, mais qui a toute sa place dans le grand livre de l’histoire mondiale de la tech. Il y a presque onze ans de cela, après une découverte fortuite, un homme s’est offert la propriété de Google pour la modique somme de douze dollars – soit dix euros, environ.

Lire aussi : Le FBI débarque chez lui à cause d’une prouesse scientifique alors qu’il n’a que 12 ans

Une découverte fortuite

28 septembre 2015, 1 heure 20, États-Unis. Un homme, originaire de la petite ville de Mandvi, en Inde, arpente Google Domains. Aujourd’hui disparu, il s’agit à l’époque du service officiel de la firme de Mountain View permettant d’acheter et de renouveler des noms de domaine.

Par curiosité, Sanmay Ved, c’est son nom, saisit l’adresse web google.com, avant de cliquer sur « Chercher des domaines ». Quelle n’est pas sa surprise quand il réalise que le nom de domaine le plus convoité de la toile est disponible à la vente, comme en témoigne l’icône d’ajout au panier ! Croyant à une erreur, l’homme entreprend d’effectuer toutes les étapes nécessaires à la transaction : et ça marche comme sur des roulettes !

Google.com Sanmay Ved propriétaire 12 dollars 1 minute 1
Crédits : Sanmay Ved via LinkedIn

Il a acheté Google.com pour la modique somme de 12 dollars

Sanmay Ved ajoute le nom de domaine à son panier en cliquant sur l’icône dédiée et va jusqu’à finaliser l’achat. À aucun moment l’homme ne reçoit un message d’erreur. Bien au contraire, tous les feux sont au vert :

  • Sa carte a été débitée,
  • com apparaît dans son historique de commandes Google Domains,
  • Sa Google Search Console (anciennement Google Webmaster Tools) est automatiquement mise à jour avec des messages spécifiques aux administrateurs ou propriétaires vérifiés d’un site et ils concernent ici google.com.
  • Le nom de domaine google.com ne s’affiche plus comme disponible lorsqu’on le recherche dans l’interface de Google Domains.
Google.com Sanmay Ved propriétaire 12 dollars 1 minute 2
Crédits : Sanmay Ved via LinkedIn
Google.com Sanmay Ved propriétaire 12 dollars 1 minute 3
Crédits : Sanmay Ved via LinkedIn

Conclusion : Sanmay Ved est bien le propriétaire du nom de domaine google.com. Surtout, il l’a acheté pour la modique somme de douze dollars, comme l’attestent les captures d’écran qu’il a partagées dans un post LinkedIn. Mais l’histoire ne s’arrête évidemment pas là…

Lire aussi : Cette découverte accidentelle d’un étudiant pourrait bien révolutionner les lois de la physique

Il a été le propriétaire de Google.com… pendant une minute

Très peu de temps après l’achat – l’histoire de quelques minutes tout au plus –, Sanmay Ved reçoit un e-mail d’annulation de Google Domains : la propriété de google.com lui est retirée.

Google.com Sanmay Ved propriétaire 12 dollars 1 minute 4
Crédits : Sanmay Ved via LinkedIn

Il ignore ce qui a conduit la firme à perdre la propriété de son nom de domaine ; mais, contrairement à Microsoft qui avait oublié de renouveler son domaine Hotmail UK en 2003, le géant de Mountain View a eu de la chance : le service d’enregistrement lui appartient.

Et ce n’est pas tout. Le 8 octobre 2015, Sanmay Ved met à jour son post LinkedIn et révèle que l’équipe de sécurité de Google l’a contacté pour lui offrir une récompense. Il préfère alors taire, probablement par pudeur, le montant du dédommagement, mentionnant « une récompense d’un montant de X $ ».

Un dédommagement doublé pour une œuvre de charité

Il précise également que l’entreprise a finalement doublé la somme lorsqu’il lui a fait part de sa volonté d’en faire don à une œuvre de charité, la fondation Art of Living India.

Mais, l’année d’après, Google finit par dévoiler cette donnée omise par Sanmay Ved : le géant de la tech avait prévu de verser à ce dernier 6 006,13 dollars (soit environ 5 502,39 euros), avant de doubler la somme. Rien n’indique comment Google avait déterminé ce montant.

Alors certes, cela n’aura duré qu’une minute ou deux, mais Sanmay Ved est la seule personne à pouvoir se targuer d’avoir un jour été le propriétaire de Google – ou du moins de son nom de domaine – et cela pour seulement dix euros.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Test Bluetti Balco 260 : un système performant et évolutif pour réduire sa facture d’électricité !

Si vous avez franchi le cap du solaire en équipant votre domicile de panneaux ou si vous envisagez de prochainement le faire, la nouvelle batterie Balco 260 de Bluetti va vous…

Quelle est la meilleure eSIM pour voyager au Japon ?

Pour un voyage au Japon, disposer d’Internet dès la sortie de l’avion facilite beaucoup les premières heures du séjour. Une eSIM choisie et installée avant votre départ vous permettra d’utiliser…

Samsung Galaxy S26 Ultra : la mise à jour One UI 9 améliore l’écran de confidentialité

L’écran de confidentialité du Samsung Galaxy S26 Ultra gère désormais mieux le mode Picture in Picture (PiP) grâce à la mise à jour One UI 9. L’une des grandes nouveautés…

Vous n’oublierez plus les widgets de vos applis grâce à cette nouveauté du Play Store

Les widgets simplifient l’accès aux applications sans même les ouvrir. Trop souvent, ils restent oubliés au fond du menu de personnalisation. Google prépare une nouveauté du Play Store pour les…

Coup de théâtre : le rachat de Warner Bros par Paramount bloqué par la justice, l’un des plus gros deals du siècle bientôt annulé ?

Ce lundi 20 juillet, 12 procureurs étatsuniens ont obtenu la mise en pause du processus de rachat de Warner Bros par Paramount. Les plaignants estiment que la fusion des deux…

iOS 27 : vous ne serez plus jamais à court d’épisodes sur Apple TV grâce à cette nouveauté de la bêta 4

S’apprêter à regarder sa série, puis se rendre compte qu’on a oublié de télécharger les épisodes et qu’on est dans l’incapacité de le faire : il y a de quoi ressentir…

La Chine débranche les compagnons IA pour forcer ses citoyens à retrouver l’amour, le vrai

Les compagnons amoureux générés par IA séduisent des millions d’utilisateurs en Chine. Le gouvernement vient pourtant de serrer la vis pour endiguer le phénomène. Derrière cette décision se cache une…

Trop c’est trop, ces marques chinoises rejettent en bloc la hausse mémoire de Samsung

La flambée du prix de la mémoire dure depuis la fin 2025 et n’épargne personne. Les fabricants de smartphones voient leurs marges rognées à chaque nouvelle hausse. Deux poids lourds…

Des nouveaux rendus du Galaxy Z Fold 8 de Samsung font surface en avance

Pas besoin d’attendre le Galaxy Unpacked de Samsung pour voir à quoi va ressembler le Galaxy Z Fold 8 et son format plus large que haut. Des rendus le montrent…

Google Pixel : les jours de ces deux modèles sont comptés, êtes-vous concerné ?

Google vient de publier Android 17 QPR2 Bêta 1. Elle offre un premier aperçu des changements qui seront apportés par la mise à jour Android 17 prévue pour cet automne….