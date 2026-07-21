L’incroyable histoire de l’homme qui a réussi à s’offrir Google pour seulement 10 euros

Certains réalisent des prouesses scientifiques à 12 ans et voient le FBI débarquer chez eux, d’autres décrochent la Lune, littéralement, tandis que d’autres encore réussissent à berner la NASA pendant des années. Mais il n’y a qu’un seul homme qui, par un heureux hasard, a pu s’acheter Google pour une poignée d’euros. Voici le récit de cet épisode surprenant de l’histoire de la tech.

Il est de ces histoires que l’on pourrait croire inventées s’il n’y avait pas de preuves pour les attester. Celle que l’on s’apprête à vous raconter fait partie de celles-ci. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de l’histoire de l’homme qui a littéralement volé la Lune, ni de celle de l’imposteur s’étant fait passer pour un astronaute pendant des années, la NASA n’y ayant vu que du feu.

Non, il s’agit-là d’une anecdote bien moins sordide, mais qui a toute sa place dans le grand livre de l’histoire mondiale de la tech. Il y a presque onze ans de cela, après une découverte fortuite, un homme s’est offert la propriété de Google pour la modique somme de douze dollars – soit dix euros, environ.

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Une découverte fortuite

28 septembre 2015, 1 heure 20, États-Unis. Un homme, originaire de la petite ville de Mandvi, en Inde, arpente Google Domains. Aujourd’hui disparu, il s’agit à l’époque du service officiel de la firme de Mountain View permettant d’acheter et de renouveler des noms de domaine.

Par curiosité, Sanmay Ved, c’est son nom, saisit l’adresse web google.com, avant de cliquer sur « Chercher des domaines ». Quelle n’est pas sa surprise quand il réalise que le nom de domaine le plus convoité de la toile est disponible à la vente, comme en témoigne l’icône d’ajout au panier ! Croyant à une erreur, l’homme entreprend d’effectuer toutes les étapes nécessaires à la transaction : et ça marche comme sur des roulettes !

Il a acheté Google.com pour la modique somme de 12 dollars

Sanmay Ved ajoute le nom de domaine à son panier en cliquant sur l’icône dédiée et va jusqu’à finaliser l’achat. À aucun moment l’homme ne reçoit un message d’erreur. Bien au contraire, tous les feux sont au vert :

Sa carte a été débitée,

com apparaît dans son historique de commandes Google Domains,

Sa Google Search Console (anciennement Google Webmaster Tools) est automatiquement mise à jour avec des messages spécifiques aux administrateurs ou propriétaires vérifiés d’un site et ils concernent ici google.com.

Le nom de domaine google.com ne s’affiche plus comme disponible lorsqu’on le recherche dans l’interface de Google Domains.

Conclusion : Sanmay Ved est bien le propriétaire du nom de domaine google.com. Surtout, il l’a acheté pour la modique somme de douze dollars, comme l’attestent les captures d’écran qu’il a partagées dans un post LinkedIn. Mais l’histoire ne s’arrête évidemment pas là…

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Il a été le propriétaire de Google.com… pendant une minute

Très peu de temps après l’achat – l’histoire de quelques minutes tout au plus –, Sanmay Ved reçoit un e-mail d’annulation de Google Domains : la propriété de google.com lui est retirée.

Il ignore ce qui a conduit la firme à perdre la propriété de son nom de domaine ; mais, contrairement à Microsoft qui avait oublié de renouveler son domaine Hotmail UK en 2003, le géant de Mountain View a eu de la chance : le service d’enregistrement lui appartient.

Et ce n’est pas tout. Le 8 octobre 2015, Sanmay Ved met à jour son post LinkedIn et révèle que l’équipe de sécurité de Google l’a contacté pour lui offrir une récompense. Il préfère alors taire, probablement par pudeur, le montant du dédommagement, mentionnant « une récompense d’un montant de X $ ».

Un dédommagement doublé pour une œuvre de charité

Il précise également que l’entreprise a finalement doublé la somme lorsqu’il lui a fait part de sa volonté d’en faire don à une œuvre de charité, la fondation Art of Living India.

Mais, l’année d’après, Google finit par dévoiler cette donnée omise par Sanmay Ved : le géant de la tech avait prévu de verser à ce dernier 6 006,13 dollars (soit environ 5 502,39 euros), avant de doubler la somme. Rien n’indique comment Google avait déterminé ce montant.

Alors certes, cela n’aura duré qu’une minute ou deux, mais Sanmay Ved est la seule personne à pouvoir se targuer d’avoir un jour été le propriétaire de Google – ou du moins de son nom de domaine – et cela pour seulement dix euros.