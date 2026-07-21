Le Motorola Edge 70 Max est officiel : un smartphone haut de gamme pour un prix accessible

Motorola lance l'Edge 70 Max en France, son nouveau smartphone premium. Entre design soigné, performances alléchantes et prix contenu, il a des arguments à faire valoir.

Pas besoin de dépenser plus de 1 000 euros pour s'équiper en smartphone haut de gamme. Motorola présente son nouveau Edge 70 Max, un mobile premium au rapport qualité-prix qui semble intéressant sur le papier. L'appareil se distingue tout d'abord par son design. Il embarque un cadre en aluminium et un dos en verre mat offrant une finition douce au toucher et résistante aux traces de doigts.

Les trois coloris ont été conçus en collaboration avec le Pantone Color Institute et sont du plus bel effet : Pantone Aqua Gray (vert-gris), Pantone Dark Shadow (presque noir) et Pantone Ice Melt (bleu pâle lumineux). Le Motorola Edge 70 Max est muni du verre Corning Gorilla Glass 7i et a obtenu les certifications IP68 et IP69, assurant une protection renforcée contre la poussière, le sable, l’eau et les jets à haute pression. Il mesure 163 x 77 x 8.29 mm pour un poids de 221 g.

Snapdragon 8 Gen 5 et batterie 7 100 mAh

La marque annonce la présence d'un écran Extreme AMOLED de 6,82 pouces, avec une définition QHD+ (1 440p), une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et un ratio de 19,8:9. L'affichage est compatible HDR10+ et a reçu des certifications de Pantone en matière de colorimétrie et de rendu des carnations. La luminosité maximale atteint 7 000 nits, mais on se méfie toujours de ce type de communication. La partie audio est confiée à deux haut-parleurs stéréo, avec les technologies Hi-Res Audio, Dolby Atmos et Snapdragon Sound.

Les performances sont au rendez-vous grâce à l'intégration d'une puce Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm, la meilleure sur le marché actuellement pour un smartphone Android. Motorola évoque des performances CPU supérieures de 36 % par rapport à celles du modèle précédent. La progression est de 11 % au niveau du GPU et de 46 % pour le NPU, qui sert aux tâches d'IA en local. Un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur de 5 500 mm² associé à du métal liquide permet d'évacuer plus rapidement la chaleur et ne pas avoir à broder les performances.

La batterie en silicium-carbone de 7 100 mAh promet une belle autonomie. Le Motorola Edge 70 Max se rapproche ainsi de ce que peuvent proposer les constructeurs chinois comme Honor, Oppo ou Xiaomi, alors que Samsung, Apple et Google restent plus conservateurs. La recharge filaire de 90 W s'annonce très efficace. Il faudra par contre être patient pour recharger le mobile sans fil : il ne supporte qu'une puissance de 25 W, un peu juste pour une batterie d'une telle capacité. Motorola explique avoir obtenu le label Gold de DXOMARK pour les performances de son Edge 70 Max en matière d’autonomie et de recharge.

Des compromis en photo

Jusqu'ici, nous étions sur un sans-faute. Mais pour conserver un tarif intéressant, le Motorola Edge 70 Max fait des concessions sur un point : la photo. Le capteur principal Sony LYTIA 710 de 50 MP avec stabilisation optique de l'image est accompagné d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP et d'une optique macro pour les très gros plans. Pas de téléobjectif donc, ce qui signifie que le mobile ne dispose pas de zoom optique. Espérons qu'un recadrage dans le capteur grand-angle suffise à proposer une option de zoom à la qualité acceptable. À l'avant, on a un capteur frontal de 32 MP pour les selfies.

Motorola n'impressionne pas sur le hardware mais tente de compenser avec le traitement logiciel. “Les fonctionnalités Photo Enhancement Engine et Signature Style optimisent automatiquement les images et s’adaptent aux préférences de l’utilisateur”, déclare la fabricant.

Le Motorola Edge 70 Max est affiché au prix de 799 euros dans une configuration de base comprenant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. On est donc à un tarif bien inférieur à ce que pratiquent Apple, Samsung, Oppo, Xiaomi ou Honor pour leurs smartphones premium. Si la photo n'est pas un critère essentiel pour vous, ce produit peut répondre à vos attentes.

Jusqu'au 15 août, une offre de lancement permet même d'obtenir une réduction de 200 euros sur l'achat du smartphone, qui démarre ainsi à 599 euros, soit le prix de bien des smartphones de milieu de gamme. Au vu de la fiche technique et de la crise de la mémoire, le Motorola Edge 70 Max en devient plutôt attractif. Il faut renseigner le code “FIERSDESBLEUS” pour en bénéficier.