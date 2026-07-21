Soldes : la Nintendo Switch 2 chute à 399 € seulement durant cette vente flash, vite !

Les Soldes d’été devaient se terminer aujourd’hui mais elles ont été prolongées d’une semaine. Vous avez donc encore le temps de vous faire plaisir mais ne tardez pas non plus ! Aujourd’hui, nous avons trouvé pour vous la fameuse Nintendo Switch 2 à prix cassé. Et la réduction s'applique dans votre panier…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Avec son concept hybride de console portable qui peut se transformer en console de salon, la Nintendo Switch 2 est la console idéale à prendre pour partir en vacances. Vous pourrez ainsi profiter des derniers hits de la console : Pokemon Pokopia ou Final Fantasy 7 Rebirth par exemple. Et bonne nouvelle, elle est actuellement en promotion sur Amazon.

Normalement en vente à 469,99 €, la Nintendo Switch 2 est affichée à 419 euros. Et ce n’est pas fini ! En effet, quand vous la mettez dans votre panier, son prix chute encore et passe à seulement 399,99 €. Vous économisez ainsi 70 euros. Ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est plus que le prix d’un jeu récent.

Quelles sont les améliorations de la Nintendo Switch 2 ?

La nouvelle génération de Switch se distingue par une qualité d’image supérieure aussi bien en mode portable qu’en mode docké sur votre téléviseur. En effet, sur votre TV, vous pourrez profiter d’une image en 4K et 60 fps. Et sur l’écran de la console, on est cette fois sur du Full HD 1080p en lieu et place du HD 720p. C’était une évolution vraiment indispensable puisque la taille de l’écran est aussi plus importante. On profite d’une immense dalle de 8 pouces au lieu de 6,2 pouces sur la Switch première du nom.

Et l’écran n’est pas la seule évolution notable concernant le design de la Nintendo Switch 2. En effet, le système de fixation des Joy-Con a été complètement revu. On dit au revoir aux rails qui permettaient de glisser les manettes. On profite maintenant d’une fixation magnétique plus agréable et tout aussi solide.

Bien évidemment, qui dit nouvelle génération de console dit aussi plus de puissance. Nintendo a intégré dans sa console une puce NVIDIA personnalisée, basée sur l’architecture Ampere. Cette nouvelle puce plus puissante permet de faire tourner des jeux plus gourmands tout en profitant d’une fluidité impeccable. Les joueurs pourront aussi profiter du fameux ray tracing qui permet d’obtenir des effets d’eau et de lumières ultra-réalistes. Le rendu est juste canon. Enfin, la technologie DLSS est capable d’upgrader des images 1080p en 4K sans perte de qualité visuelle. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test de la Nintendo Switch 2.