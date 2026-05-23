Windows Defender : faites vite la mise à jour, une grosse faille vient d’être découverte

Alerte rouge chez Microsoft. Les autorités ont en effet repéré deux failles importantes dans Windows Defender, qui faciliteraient largement le travail des hackers.

Windows Defender

Microsoft n’en finit plus de réparer les pots cassés en urgence. Plus tôt cette année, une faille critique du Bloc-notes permettait le piratage de votre PC à distance, ce qui a poussé l’entreprise à réagir. Plus récemment, un chercheur furieux a rendu publique une faille qui neutralise les protections de Windows 11. Et pourtant, Microsoft publie régulièrement des mises à jour de sécurité. Mais il semblerait que de nombreuses failles critiques passent régulièrement entre les mailles du filet.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) américaine a en effet repéré non pas une, mais deux nouvelles failles de sécurité de Windows. Pire encore : celles-ci concernent l’antivirus Defender de l’entreprise.

« Ce type de vulnérabilité constitue un vecteur d’attaque fréquent pour les cyberacteurs malveillants et représente des risques significatifs pour l’infrastructure fédérale », explique la CISA. « Appliquez les mesures d’atténuation conformément aux instructions du fournisseur, suivez les recommandations du BOD 22-01 pour les services cloud, ou cessez d’utiliser le produit si aucune mesure d’atténuation n’est disponible. »

Faille de sécurité Windows : vérifiez vos mises à jour !

La première faille repérée, qui répond au nom de CVE-2026-45498, concerne le Microsoft Defender Antimalware Platform 4.18.26030.3011. Celle-ci affiche un score de gravité de 7,5/10 (élevé), ce qui est particulièrement inquiétant.

Mais la faille la plus sensible est probablement la seconde, qui touche le Microsoft Malware Protection Engine 1.1.26030.3008. En effet, celle-ci permettrait à des acteurs malveillants d’élever leurs privilèges en toute simplicité. Cette faille, baptisée CVE-2026-41091, dispose d’un score de gravité de 7,8/10.

Et, comme à son habitude, Microsoft a déployé des correctifs en urgence. Le Malware Protection Engine a ainsi reçu deux mises à jour, les versions 1.1.26040.8 et 4.18.26040.7. L’entreprise affirme qu’aucune action n’est nécessaire de votre côté, Defender recevant automatiquement ces mises à jour.

Lire aussi – Windows 11 : un bug bloque complètement certains PC, Microsoft réagit dans l’urgence

Toutefois, il est fortement recommandé de vérifier l’installation de ces mises à jour. Il suffit de se rendre dans « Protection contre les virus et menaces », puis « Mises à jour de protection ». Ensuite, il faut cliquer sur « Rechercher des mises à jour » et vérifier le numéro de version du client Antimalware.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Wallet se refait une beauté : voilà comment l’application va simplifier tous les paiements

Google Wallet fait peau neuve. Les utilisateurs Android vont en effet bénéficier d’une application simplifiée, accompagnée par des méthodes d’authentification et de paiement nettement plus simples qu’auparavant. Vos paiements en…

Ce VPN aidait les hackers à échapper à la police, Europol intervient

Se croyant en sécurité, des dizaines de cybercriminels se cachaient derrière First VPN. Mais les autorités européennes, avec l’aide d’Europol, ont réussi à « casser » le VPN, mettant ainsi…

Le Play Store va pouvoir proposer des promotions quand vous souhaitez annuler un abonnement

Google a annoncé que les développeurs vont pouvoir essayer de retenir les utilisateurs de leurs applications qui désirent résilier leur abonnement via le Play Store en offrant des promotions ou…

Android 17 apporte enfin cette option demandée depuis longtemps pour les captures d’écran

Choisir la zone de l’affichage qu’on veut enregistrer sur une capture d’écran va devenir possible avec Android 17, mais seulement pour certains appareils. La capture d’écran est une fonctionnalité basique…

La traduction en temps réel va passer un cap sur Android

Actuellement réservée aux utilisateurs munis de certains modèles d’écouteurs sans fil, la fonctionnalité de traduction en temps réel Live Translate devrait devenir plus accessible. L’été dernier, Google lançait Live Translate…

Samsung brade déjà la TV The Frame 2026 : jusqu’à 389 € de remise pour la précommande

Samsung lance une série de réductions sur la TV The Frame de 2026 qui est actuellement en précommande pour une disponibilité en juin. En plus d’une remise de 10% avec…

Microsoft corrige enfin le bug qui faisait disparaître le bureau de Windows 11

Windows 11 multipliait les bugs d’interface depuis quelques semaines. Bureau vide au démarrage, barre des tâches figée, Microsoft vient enfin de trouver la cause. Le correctif est en cours de…

Ce milliardaire a son Starship pour Mars, il manque juste une chose : savoir quand

SpaceX a choisi un timing inattendu pour annoncer son premier vol privé vers Mars. Derrière ce projet se cache un milliardaire de la crypto, déjà rodé aux voyages spatiaux. Et…

Ninja CREAMi Scoop & Swirl : le pack complet devient plus accessible grâce à ce code !

Ça y est, l’été approche et les beaux jours sont enfin là. C’est le moment parfait pour faire vos glaces maison ! Ninja vous facilite la vie avec la CREAMi…

Steam : grâce à cette option cachée, apprenez pourquoi vos jeux PC tournent mal et comment y remédier

Si votre PC se fait vieillissant ou simplement si vous avez mal réglé les paramètres graphiques de votre jeu, il se peut que celui-ci tourne mal. Mais entre tous les…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.