Windows 11 va rendre vos conversations vocales plus claires grâce à l’IA, voici comment

Windows 11 vient de se doter d'une nouvelle fonctionnalité qui rendra votre voix plus claire et plus naturelle lorsque vous utiliserez des applications nécessitant un microphone. Voici comment elle fonctionne.

Windows 11 vient d’avoir droit à une nouvelle fonction, appelée Voice Clarity, qui une technologie basée sur l'intelligence artificielle permettant de réduit les bruits de fond et d’améliorer la définition de votre voix. Auparavant, cette fonction n'était disponible que sur les appareils Surface de Microsoft, mais elle sera bientôt disponible sur un plus grand nombre d'ordinateurs sous Windows 11.

La fonction Voice Clarity a été introduite en 2022 et n'était initialement compatible qu'avec le Surface Laptop Studio, un appareil haut de gamme. La fonctionnalité a ensuite été étendue à d'autres appareils Surface, tels que la Surface Pro 8 et la Surface Go 3.

Qu’est-ce que Voice Clarity sur Windows 11 ?

Voice Clarity est différent des autres technologies de réduction du bruit du microphone, car elle utilise le mode de traitement du signal de communication, un nouveau mode qui garantit la compatibilité avec les applications et les jeux populaires qui utilisent la communication vocale. Microsoft indique que des applications telles que Phone Link et WhatsApp prennent en charge ce mode, et que d'autres applications le prendront en charge à l'avenir.

Voice Clarity fonctionne à l'aide d'un modèle d'IA peu complexe qui s'exécute localement sur l'appareil, ce qui signifie qu'il n'affecte pas l'autonomie de la batterie ni le stockage du système de l'ordinateur. La fonction permet également aux utilisateurs de désactiver l'effet de suppression des bruits profonds, qui est la principale fonction de Voice Clarity.

Voice Clarity ne sera toutefois pas activé sur tous les PC sous Windows 11. Microsoft précise que la fonction ne fonctionnera que si l'ordinateur ne dispose pas de sa propre technologie de réduction du bruit. Cependant, peu de fabricants utilisent une telle fonctionnalité dans leurs ordinateurs. Voice Clarity est compatible avec les processeurs x64 et Arm64, ce qui signifie qu'elle peut fonctionner à la fois sur les appareils basés sur Intel et sur ARM.

a fonctionnalité est actuellement disponible dans Windows 11 Insider Preview Build 26040, qui est une version de test permettant aux utilisateurs d'essayer de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles ne soient mises à la disposition du public. La fonctionnalité sera incluse dans la version stable de Windows 11 plus tard dans l'année, mais on ne sait pas encore dans quelle version. Il pourrait s’agir de la fameuse mise à jour Windows 11 24H2, prévue en septembre prochain.