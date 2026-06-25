Windows 11 va enfin se débarrasser de ce comportement insupportable après des années de plaintes des utilisateurs

Toujours en pleine période de rédemption, Microsoft a trouvé un nouveau moyen d'améliorer Windows 11 et de calmer la colère des utilisateurs. Il est cette fois question de l'une des fonctionnalités les moins appréciées du système d'exploitation : les widgets.

Qui s'est déjà exclamé à leur arrivée sur Windows 11 : « chouette, des widgets ! » ? Probablement personne, et Microsoft en a bien conscience. Depuis des années, la firme de Redmond tente d'améliorer cette fonctionnalité dans l'espoir de la faire aimer par ses utilisateurs, à grands renforts de mises à jour censées les rendre plus utiles et agréables. Pourtant, malgré tous ses efforts, l'éditeur a mis bien du temps à régler un problème dont tout le monde se plaint depuis un moment.

En effet, même si vous n'y mettez jamais les pieds, le panneau des widgets a cette fâcheuse habitude de s'afficher dès que vous avez le malheur de passer ne serait-ce qu'un pixel de votre souris dessus. Rien de bien handicapant, mais un réflexe particulièrement agaçant quand on souhaite simplement naviguer tranquillement sur son PC. Finalement, il aura fallu attendre 2026 pour que Microsoft règle enfin cet épineux problème.

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Windows 11 va enfin d'arrêter de vous imposer la vue de ses widgets

La firme a en effet dévoilé les quelques nouveautés qui viendront agrémenter la prochaine build de Windows 11. En plus de la possibilité de mettre en pause les mises à jour, la création automatique de points de restauration ou encore une grosse refonte du système Bluetooth, celle-ci modifie donc le comportement du panneau des widgets. Ce dernier ne s'ouvrira plus lorsque vous passerez votre souris dessus.

Ce n'est pas tout. Si malgré tout vous souhaitez vous y rendre, le panneau laissera tomber le feed MSN par défaut pour afficher uniquement les widgets que vous aurez sélectionnés. Une amélioration bienvenue, mais toujours pas aussi efficace que de se débarasser complètement du panneau dans la barre des tâches. Pour cela, rien de plus simple : il suffit d'effectuer un clic droit sur celle-ci, de sélectionner Paramètres de la barre des tâches et de désactiver l'option Widgets dans la fenêtre qui s'ougrv.