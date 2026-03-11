Windows 11 : le dernier Patch Tuesday KB5079473 améliore la recherche dans l’explorateur de fichiers et apporte d’autres nouveautés

Hier était le deuxième mardi du mois, ce qui pour les utilisateurs de Windows signifie une chose : le déploiement de Patch Tuesday. En plus des traditionnelles corrections de bugs et autres patchs de sécurité, cette mise à jour vient apporter quelques petites nouveautés bien appréciables.

Windows vous a probablement proposé une nouvelle mise à jour hier ou, si ce n'est pas le cas, ce le sera certainement aujourd'hui. C'est bien normal : comme à chaque mois, il est l'heure pour Microsoft de déployer son Patch Tuesday, cette mise à jour mensuelle qui vient corriger des bugs et autres failles de sécurité. S'il s'agit généralement du gros du changelog, comme cela a par exemple été le cas en janvier, il arrive que quelques petites nouveautés parviennent à s'y glisser au dernier moment.

C'est notamment le cas de ce mois-ci, avec la mise à jour KB5079473. Microsoft précise en effet qu'aucun bug connu n'a été corrigé pour ce mois de mars (ce n'est pourtant pas faute pour les utilisateurs d'en remonter par kilos toutes les semaines) et en profite donc pour améliorer quelques éléments de son système d'exploitation. À commencer par un que vous utilisez forcément tous les jours : l'explorateur de fichiers. D'après la firme de Redmond, ce dernier est désormais “plus fiable” lorsque l'on effectue une recherche à travers plusieurs disques dans la section Mon PC.

Voici toutes les petites nouveautés de Windows 11 arrivées avec le dernier Patch Tuesday

C'est déjà ça de pris. D'autant qu'il s'agit sans doute de la nouveauté qui intéressera le plus grand monde. Du reste, les autres modifications concernent plutôt le cœur du fonctionnement de Windows 11, comme la fonctionnalité Secure Boot, chargée de vérifier que tout est en ordre au démarrage de Windows. Microsoft annonce qu'un plus grand nombre d'appareils peuvent désormais recevoir automatiquement de nouveaux certificats, augmentant ainsi la sécurité de l'OS dans son ensemble.

Toujours dans le domaine de la sécurité, la firme de Redmond s'est également penchée sur le cas de Windows Defender, l'antivirus intégré à Windows, qui souffre d'un léger souci de conflit entre certains composants logiciels lorsque les paramètres de sécurité étaient poussés à leur maximum. Souci désormais réglé. Enfin, Windows se dote d'un message d'alerte lorsque l'on tente d'ouvrir un fichier de catalogue afin de s'assurer que celui-ci provient d'une source de confiance.