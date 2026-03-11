Windows 11 : le dernier Patch Tuesday KB5079473 améliore la recherche dans l’explorateur de fichiers et apporte d’autres nouveautés

Hier était le deuxième mardi du mois, ce qui pour les utilisateurs de Windows signifie une chose : le déploiement de Patch Tuesday. En plus des traditionnelles corrections de bugs et autres patchs de sécurité, cette mise à jour vient apporter quelques petites nouveautés bien appréciables.

windows 11 slider volume

Windows vous a probablement proposé une nouvelle mise à jour hier ou, si ce n'est pas le cas, ce le sera certainement aujourd'hui. C'est bien normal : comme à chaque mois, il est l'heure pour Microsoft de déployer son Patch Tuesday, cette mise à jour mensuelle qui vient corriger des bugs et autres failles de sécurité. S'il s'agit généralement du gros du changelog, comme cela a par exemple été le cas en janvier, il arrive que quelques petites nouveautés parviennent à s'y glisser au dernier moment.

C'est notamment le cas de ce mois-ci, avec la mise à jour KB5079473. Microsoft précise en effet qu'aucun bug connu n'a été corrigé pour ce mois de mars (ce n'est pourtant pas faute pour les utilisateurs d'en remonter par kilos toutes les semaines) et en profite donc pour améliorer quelques éléments de son système d'exploitation. À commencer par un que vous utilisez forcément tous les jours : l'explorateur de fichiers. D'après la firme de Redmond, ce dernier est désormais “plus fiable” lorsque l'on effectue une recherche à travers plusieurs disques dans la section Mon PC.

Sur le même sujet — Windows 11 : le bug qui empêche de se connecter en Ethernet n’est toujours pas réglé, voici comment le corriger soi-même

Voici toutes les petites nouveautés de Windows 11 arrivées avec le dernier Patch Tuesday

C'est déjà ça de pris. D'autant qu'il s'agit sans doute de la nouveauté qui intéressera le plus grand monde. Du reste, les autres modifications concernent plutôt le cœur du fonctionnement de Windows 11, comme la fonctionnalité Secure Boot, chargée de vérifier que tout est en ordre au démarrage de Windows. Microsoft annonce qu'un plus grand nombre d'appareils peuvent désormais recevoir automatiquement de nouveaux certificats, augmentant ainsi la sécurité de l'OS dans son ensemble.

Toujours dans le domaine de la sécurité, la firme de Redmond s'est également penchée sur le cas de Windows Defender, l'antivirus intégré à Windows, qui souffre d'un léger souci de conflit entre certains composants logiciels lorsque les paramètres de sécurité étaient poussés à leur maximum. Souci désormais réglé. Enfin, Windows se dote d'un message d'alerte lorsque l'on tente d'ouvrir un fichier de catalogue afin de s'assurer que celui-ci provient d'une source de confiance.

windows 11 KB5079473


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos

Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent…

Canal+ utilisera l’IA de Google dans ses films et séries, c’est officiel

Le groupe Canal+ signe un partenariat de plusieurs années avec Google pour se servir de son IA dans la production de films et de séries. Voilà ce pour quoi elle…

IA

Microsoft Office 2021 Pro à 31,55 € seulement : la licence à vie qui enterre l’abonnement Microsoft 365

Vous en avez marre de payer Microsoft 365 chaque mois ? Godeal24 propose une licence à vie d’Office 2021 Professionnel pour seulement 31,55 €, soit 62 % de réduction. Une…

YouTube : vous reprendrez bien encore un peu d’interminables pubs impossibles à passer

Google vient d’annoncer (encore) un nouveau format publicitaire à venir sur la version TV de YouTube. Il s’agira de réclames de 30 secondes qu’il ne sera pas possible de passer….

Windows 10 : la dernière mise à jour corrige un bug agaçant du système et apporte d’autres améliorations clés

Il n’y a pas que Windows 11 qui a droit à ses mises à jour : Windows 10 aussi puisque, sous la pression des utilisateurs européens, Microsoft a cédé et leur…

Les utilisateurs de Mac sont la nouvelle cible de ce faux CAPTCHA qui installe un malware

Les pièges en ligne deviennent de plus en plus sophistiqués. Une nouvelle attaque vise désormais les utilisateurs de Mac avec une fausse vérification CAPTCHA. En quelques manipulations, la victime peut…

Test Motorola Signature : un bon successeur du Edge 50 Ultra… à une condition !

En 2025, Motorola a délaissé une partie du segment haut de gamme et n’a pas renouvelé le très bon Edge 50 Ultra. En 2026, la marque américaine revient sur le…

Google Pixel : ce bug de la barre de recherche séduit les utilisateurs, voici pourquoi

Il n’est pas rare que Google ajuste le design de ses applications et la barre de recherche du Pixel Launcher ne fait pas exception. Toutefois, toutes les modifications ne sont…

Bientôt des PC portables 40 % plus chers à cause des coûts de la RAM et des SSD

L’explosion des coûts de la mémoire DRAM et des SSD va être répercutée sur le prix des PC portables. La part des coûts de la mémoire dans la production d’un…

PC

La mémoire va représenter la moitié du coût des smartphones d’entrée de gamme en 2026, les prix vont augmenter

L’explosion des coûts de la RAM et du stockage pose des défis de développement aux constructeurs de smartphones d’entrée de gamme. Près de 50 % des coûts de production des…