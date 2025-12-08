Windows 11 va enfin vous permettre de vous débarrasser de ces options inutiles dans le menu contextuel

Microsoft est visiblement bien décidé à désengorger le menu contextuel bien rempli de Windows 11. Après une première passe qui avait permis de faire le ménage, voilà que le système d'exploitation va désormais permettre de camoufler soi-même une des sections du menu, bien souvent inutile pour la plupart des utilisateurs. On vous explique comment vous y prendre.

Pour la plupart des utilisateurs, Windows 11 a deux grands défauts : ses options sont très mal rangées et l'IA est abolument partout, même pour ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Il arrive même que l'OS cumule les deux à la fois, ce qui a le don d'irriter ses détracteurs. Prenons par exemple le menu contextuel, qui s'affiche lorsque l'on effectue un clic droit sur un fichier ou tout autre élément à l'écran. Ce dernier est complètement noyé sous les options, quand bien même Windows 11 est venu améliorer la situation avec son bouton Afficher d'autres options.

Microsoft a bien conscience de l'impopularité de ce menu et a donc récemment décidé de s'attaquer au problème. La solution : des boutons contextuels, qui s'adaptent à la situation en affichant ou camouflant certaines options. Mais ce n'est pas encore assez. Car il y a l'autre gros problème de Windows 11 : son obsession avec l'IA, qui se retrouve évidemment dans le menu contextuel sous la forme d'un sous-menu baptisé Actions IA. Or, pour bon nombre d'utilisateurs (tous ceux qui n'ont pas de PC Copilot, à vrai dire), ce sous-menu est tout simplement vide et se contente de prendre de la place pour rien.

Windows 11 a compris que cet élément du menu contextuel vous agace

Un problème qui ne date pas d'hier car il y a quelques mois déjà, nous vous partagions une astuce qui permettait de supprimer les Actions IA du menu contextuel. Certes très efficace, celle-ci nécessite tout de même de modifier une entrée du registre ce qui, quand on ne sait pas exactement ce que l'on est en train de faire, peut s'avérer très dangereux pour la stabilité de Windows 11. Mais ça, c'était avant que Microsoft déploie la dernière build de son système d'exploitation pour le programme Insider.

Celle-ci propose nativement une option pour désactiver le sous-menu du menu contextuel. Il suffit de se rendre dans Paramètres > Applications > Actions pour y accéder, puis de décocher tout ce que vous n'utilisez jamais. Et voilà, votre menu contextuel n'aura jamais été aussi propre. On ne sait pas encore quand l'option trouvera son chemin vers le grand public, mais cela ne saurait tarder.

