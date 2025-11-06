Windows 11 va tenter de corriger ce défaut dont tout le monde se plaint depuis des années

Dans une prochaine mise à jour, Microsoft pourrait enfin s'attaquer à un défaut de design qui entâche la réputation de Windows depuis ses débuts. Après des années à supplier l'éditeur de faire quelque chose, les utilisateurs pourraient enfin voir une fonctionnalité essentielle devenir beaucoup plus claire.

La plupart des mises à jours de Windows peuvent se ranger en deux catégories : celles qui résolvent des bugs, et celles qui apportent de nouvelles fonctionnalités. Bien souvent, elles font même les deux à la fois. Mais il existe aussi une troisième catégorie, plus rare mais toute aussi appréciable : les mises à jour qui repensent l'interface du système d'exploitation. Cette semaine, à titre d'exemple, nous avons notamment mentionné cette update qui repensera complètement le fonctionnement des widgets.

Il arrive même, et c'est encore plus rare, que Microsoft retravaille l'interface d'un outil réellement fondamental. Vous nous voyez probablement venir. Voilà des années que les utilisateurs demandent à l'éditeur de revoir le fonctionnement de son menu contextuel, absolument saturé d'options et donc souvent illisible. Avec Windows 11, quelques efforts ont certes été fait, mais rien de convaincant, puisque bon nombre d'options sont en fait cachées dans un énième sous-menu.

Windows 11 va enfin s'attaquer à l'un de ses plus gros défaut

Il était donc grand temps de faire quelque chose. Et Microsoft l'a fait. D'après nos confrères de Windows Latest, une mise à jour de taille du menu contextuel se prépare. Pour retirer un maximum d'options tout en gardant la praticité de ce dernier, la firme deux Redmond a opté pour deux solutions. La première est le choix par défaut de l'option.

Par exemple, plutôt que d'avoir une option Ouvrir avec qui elle-même ouvre un sous-menu avec plusieurs applications, Windows 11 va directement proposer l'application par défaut pour le type de fichier sélectionné. En maintenant la souris sur l'option, le menu affichera les autres applications compatibles. De quoi gagner pas mal de temps.

Autre solution, le changement dynamique du menu contextuel. En fonction du type de ficher sélectionné, celui-ci n'affichera pas les mêmes options. Inutile par exemple de proposer d'éditeur un fichier texte sur Photos. Là encore, cela permettra de libérer de l'espace à l'écran – jusqu'à 38% selon Windows Latest. Pour l'heure, on ne sait pas encore quand ce nouveau menu sera déployé.

Source : Windows Latest