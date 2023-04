Windows 11 : Microsoft va totalement modifier l’explorateur de fichiers, voici à quoi s’attendre

L’explorateur de fichiers a été chouchouté ces derniers mois par Microsoft, et le géant se prépare à apporter de nouvelles modifications qui devraient le rendre encore plus moderne, mais surtout plus pratique à utiliser.

Peu de temps après le lancement de Windows 11, Microsoft avait largement modifié le design de l’un de ses programmes clés : l’explorateur de fichiers. Ce dernier avait bénéficié d’un tout nouveau design modernisé et de quelques fonctionnalités supplémentaires. Le logiciel était également devenu moins gourmand en ressources, et même beaucoup plus rapide et stable.

Alors qu’on pensait que Microsoft en avait fini avec les changements destinés à l’explorateur de fichiers, il n’en est rien. Selon les informations de Windows Latest, le géant américain se prépare à nouveau à apporter de grands changements à son logiciel, et on connait déjà certains d’entre eux.

Quelles nouveautés pour l’explorateur de fichiers ?

D’après Windows Latest, on peut d’abord s’attendre à ce que Microsoft propose un En-tête redessiné avec une boîte de répertoire de fichiers, une boîte de recherche et un bouton d'accueil beaucoup plus modernes. Le média n’a pas d’images des changements, il faudra donc attendre que ceux-ci soient disponibles pour les premiers Insiders.

Microsoft prévoit également une meilleure intégration avec Microsoft 365 pour les fichiers recommandés et des détails plus approfondis sur les fichiers. L’explorateur de fichiers sera donc en mesure de proposer des recommandations de votre organisation dans la section des fichiers “recommandés”. Ces recommandations comporteront de grandes vignettes afin que vous puissiez facilement voir les fichiers.

Ensuite, il faut s’attendre à une mise à jour de toute la partie gauche consacrée à la navigation, ainsi que du volet de détails pour une expérience plus riche. Windows Latest tease également une nouvelle zone “Galerie” pour une meilleure visualisation des photos. Lorsque vous cliquerez sur le bouton “Galerie” sous “Accueil”, une série d'images provenant du dossier “Images” s'affichera automatiquement, toutes classées par date. Vous pourrez cliquer sur l'image et les détails apparaîtront automatiquement à droite dans le volet des détails.

Enfin, on peut espérer de meilleures performances et une meilleure intégration au Web, sans plus de détails. Pour l’instant, ces changements ne sont pas encore disponibles pour les Insiders, mais on s’attend à ce que Microsoft déploie rapidement la nouvelle version.

Source : Windows Latest