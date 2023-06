Windows 11 vous laisse désormais contrôler les lumières RGB de votre PC

Bonne nouvelle, Windows 11 apporte enfin une solution à la multitude d'applications RGB qui encombrent la plupart des PC de jeu. La fonctionnalité est disponible pour les développeurs Windows via la Build 23475.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous évoquions l’arrivée de Dynamic Lightning sur Windows 11, et la fonctionnalité vient enfin de faire son entrée sur le système d’exploitation pour les développeurs. Cette dernière vise à unifier toutes les applications et tous les appareils qui utilisent l'éclairage RGB, de sorte que vous n'ayez pas à passer d'une application à l'autre.

Plus important encore, Microsoft utilise la norme ouverte HID LampArray, ce qui la rend compatible avec une longue liste d'appareils. Microsoft affirme avoir déjà conclu des partenariats avec Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer et Twinkly pour la prise en charge de l'éclairage dynamique. Cependant, pour l’instant, la liste des appareils potentiellement compatibles est restreinte : il s'agit essentiellement d'une variété de périphériques Razer. La fonctionnalité est assez simple à trouver, puisqu’elle se retrouve sous Paramètres > Personnalisation sur Windows 11.

Windows 11 a droit à un explorateur de fichiers plus joli

En plus de Dynamic Lightning, Microsoft teste actuellement une mise à jour majeure de l'explorateur de fichiers sous Windows 11, qui introduit un design plus moderne utilisant la technologie WinUI 3.x de Microsoft. Le nouveau design est similaire à celui d'un navigateur web, avec la navigation, la barre d'adresse et la barre de recherche logées dans la même rangée, juste en dessous des onglets.

La barre d'adresse elle-même est désormais plus intelligente. Elle changera en fonction de l'affichage direct d'un fichier local ou dans le nuage, et proposera des options telles que la sauvegarde sur OneDrive lors de la consultation d'un dossier OneDrive.

Microsoft ajoute également la prise en charge d'Unicode Emoji 15, qui modifiera les emoji de Microsoft. Notons enfin que la dernière version de Microsoft fait partie du canal Dev, ce qui signifie qu'il n'y a aucune garantie que les fonctionnalités arrivent plus tard pour tous les utilisateurs. Cependant, compte tenu de l’importance de celles-ci, on imagine qu’il ne s’agit pas d’un projet que Microsoft va tuer dans l’œuf.