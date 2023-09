Windows 11 : vous serez très bientôt obligé de passer à la version 22H2

La mise à jour 22H2 de Windows 11 a beau avoir près d'un an, certains ne l'ont pas encore faite. Désolé pour les irréductibles : vous n'allez très bientôt plus avoir le choix, elle se fera automatiquement.

Au niveau des mises à jour de votre PC sous Windows 11, vous êtes comment ? Plutôt du genre à les faire dès qu'elles vous sont proposées ? Quitte à vérifier manuellement dans les Paramètres si vous n'en avez pas manqué une ? Ou alors de celles et ceux qui voient la notification et la ferme en se disant qu'il y aura bien le temps de le faire plus tard (et ne le font jamais) ? Si vous faites partie de la deuxième équipe, ce qui suit ne va pas vous plaire.

Microsoft rappelle à tous les utilisateurs que le support de la version initiale de Windows 11, la 21H2, arrive à son terme le 10 octobre 2023. La mise à jour de sécurité déployée à cette date sera la dernière à concerner la 21H2. Après cela, “les appareils exécutant cette version ne recevront plus de mises à jour mensuelles de sécurité et d'aperçus contenant des protections contre les dernières menaces de sécurité”.

Windows 11 va bientôt forcer le passage à la version 22H2

Que vous le vouliez ou non, il va falloir passer à Windows 11 22H2. D'ailleurs le passage forcé à cette version a commencé début 2023. Il s'agit pour Microsoft de le généraliser dans les prochaines semaines à toutes les machines concernées. La firme précise que “pour vous aider à rester protégé et productif, Windows Update lancera automatiquement une mise à jour des fonctionnalités pour les appareils grand public Windows 11 et les appareils professionnels non gérés [par une entreprise]”.

Cela ne concerne donc pas les parcs informatiques plus conséquents, dont les gestionnaires ont besoin de lancer eux-même des mises à jour de ce genre pour éviter les problèmes. Dans le cas d'un particulier, il y a très peu de raisons de refuser une mise à jour Windows. Certes, certaines peuvent engendrer des bugs ponctuels, mais à moins d'avoir besoin d'un logiciel précis ne fonctionnant pas autrement, il est recommandé de les faire. Sans parler des nouvelles fonctionnalités, cela permet surtout de profiter des dernières corrections de sécurité.