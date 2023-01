Windows 11 : le mélangeur de volume va changer de design et devenir encore plus pratique

Les réglages sonores ont toujours été assez basiques sur Windows, et le mélangeur de volume actuel n’est pas vraiment des plus intéressants. Cependant, cela devrait rapidement changer, puisque Microsoft prépare une mise à jour qui risque de tout changer.

La dernière build Insider de Windows 11 comprend un ensemble de fonctionnalités audio ainsi qu’une refonte totale du mélangeur de volume, cette petite fenêtre que vous pouvez retrouver en bas à droite de votre écran pour modifier le volume de votre ordinateur. Après plusieurs années à utiliser le même design, une refonte complète semble donc enfin prévue, et elle s’inspire des meilleurs dans le domaine.

En effet, après avoir activé un « flag » pour faire apparaître le nouveau mélangeur de volume, les Insiders ont eu la bonne surprise de voir que Microsoft avait presque copié l’application Tierce EarTrumpet. Cette dernière offre beaucoup plus de contrôles que l’application intégrée à Windows 11.

Lire également – Windows 10 : Microsoft arrête de vendre le système d’exploitation, place à Windows 11

Le mélangeur de volume devient plus polyvalent

Le nouveau mélangeur de volume de Windows 11 permet d'accéder rapidement, à partir de la barre des tâches, à la commutation des sorties audio et au contrôle du volume de chaque application. Désormais, vous pouvez par exemple augmenter le volume de votre conversation sur Discord tout en diminuant celui de votre musique sur Spotify.

Auparavant, Windows 11 ne proposait que des réglages universels qui modifiaient le volume de toute votre machine, et il fallait ainsi utiliser des applications tierces comme EarTrumpet pour pouvoir modifier individuellement le volume des différents logiciels.

Pour l’instant, le nouveau mélangeur de volume n’a pas été officiellement mentionné dans les notes de la dernière mise à jour de Windows. Il a fallu l’activer manuellement avec une nouvelle option cachée, ce qui prouve qu’il s’agit encore d’un test très précoce. On ne s’attend donc pas à ce que Microsoft le déploie sur la version stable pour tous les utilisateurs avant au moins plusieurs mois. En attendant, on vous rappelle qu’une récente mise à jour a apporté tout un tas de fonctionnalités cachées, et on vous explique comment les activer.