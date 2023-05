Windows 11 : WinRAR s’inquiète de la dernière mise à jour de l’OS qui le rend obsolète

WinRAR admet que la récente décision de Microsoft d’ajouter le support natif des fichiers RAR à Windows l’inquiète. En effet, cette récente mise à jour va permettre aux utilisateurs de décompresser ces fichiers directement via l’explorateur, sans passer par l’application officielle. Une nouvelle à laquelle ne s’attendait pas du tout la petite entreprise.

La semaine dernière, Microsoft a annoncé une petite révolution à venir sur son système d’exploitation. Bientôt, il sera possible d’extraire le contenu des fichiers RAR depuis l’explorateur de fichiers. Depuis 30 ans, il faut impérativement passer par WinRAR — ou une application alternative — pour effectuer ces opérations. Autant dire que cette mise à jour va rendre ces dernières totalement obsolètes.

Aussi, on attendait une réaction de la part de WinRAR, propriétaire de l’extension, face à cette annonce surprise. C’est désormais chose faite, par l’intermédiaire d’un communiqué envoyé à nos confrères de Neowin. L’occasion pour la firme de se dire « honorée par la décision de Microsoft », estimant que « la compression RAR va devenir encore plus populaire et plus accessible aux utilisateurs qui ne connaissent pas WinRAR. »

WinRAR espère garder le soutien des utilisateurs après la dernière mise à jour de Windows

Pour autant, la société ne cache pas ses préoccupations. « Sommes-nous inquiets ? Bien sûr, parce que nous sommes une petite entreprise et que Microsoft est une grande entreprise internationale qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui a beaucoup de pouvoir », écrit cette dernière, avant de rappeler que d’autres entreprises encore plus petites essuient un réel coup dur depuis quelques jours.

Selon elle, ces petites applications risquent tout simplement de disparaître, les utilisateurs préférant certainement passer directement par Windows pour extraire leurs fichiers. « Nous espérons que suffisamment de personnes continueront à soutenir un petit éditeur de logiciels comme le nôtre, afin que nous puissions continuer à développer WinRAR pendant longtemps », déclare l’entreprise.

Son logiciel, en effet, n’a pas encore déclaré forfait. Outre le fait que celui-ci sera toujours nécessaire pour créer des fichiers RAR, son éditeur indique que plusieurs mises à jour sont en chantier. L’entreprise assure par ailleurs qu’une « amélioration majeure » est en développement et devrait arriver d’ici la fin de l’année.

Source : Neowin