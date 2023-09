Windows va dire adieu à l’application WordPad après 28 ans d’existence

Microsoft a annoncé qu'elle supprimerait WordPad lors d'une prochaine mise à jour de Windows, car il ne fait plus l'objet d'un développement actif, mais l'entreprise n'a pas précisé la date exacte de ce changement.

Microsoft a discrètement révélé que WordPad, le traitement de texte de base inclus dans Windows depuis 1995, allait être supprimé. Il y a 28 ans, Microsoft annonçait WordPad, le successeur d'un autre éditeur de texte appelé Microsoft Write. Depuis lors, WordPad a été intégré à chaque version de Windows, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités d'édition de texte de base avec prise en charge des formats RTF, DOC, ODT et d'autres formats populaires.

Cependant, près de trois décennies plus tard, il semble que Microsoft soit enfin prête à dire au revoir à son vieux logiciel. En effet, selon un article mis à jour sur le site web de Microsoft, WordPad fait partie des caractéristiques et fonctionnalités qui ne sont plus développées dans Windows et qui seront supprimées lors d'une prochaine mise à jour.

Une mise à jour va définitivement supprimer Wordpad de Windows

Si l’application était installée automatiquement sur les systèmes Windows depuis 1995, elle était considérée, avec Paint, comme une fonction facultative depuis 2019. Cela signifie que les utilisateurs pouvaient la supprimer s'ils le souhaitent. Il semble finalement que cela ait été un signe avant-coureur.

Microsoft supprimera donc son logiciel de traitement de texte dans une future mise à jour, mais n’a pas précisé laquelle. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous aurons davantage de détails à ce sujet.

Sans surprise, Microsoft suggère désormais aux utilisateurs de passer à Microsoft Word pour créer et modifier des documents en texte enrichi tels que les fichiers .doc et .rtf et d'utiliser le Bloc-notes Windows pour travailler avec des documents en texte brut tels que les fichiers .txt.

Le retrait de WordPad n'est finalement pas inattendu, car l'application n'a pas connu d'améliorations majeures depuis longtemps. En revanche, Microsoft a investi dans l'amélioration de l'application Notepad pour Windows, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge des onglets, la prise en charge du mode sombre, l'amélioration de la fonction Rechercher et remplacer ou encore la possibilité d'ouvrir plusieurs fichiers à la fois.