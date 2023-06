Windows 11 : Microsoft ajoute enfin à Paint cette option que tout le monde réclame

Microsoft ajoute tous les jours de nouvelles fonctionnalités à son système d’exploitation. Aujourd’hui, la firme de Redmond fait passer Paint du côté obscur.

Microsoft a annoncé sur son blog le déploiement d’une nouvelle version de Paint pour Windows 11 qui va très certainement donner un coup de jeune à ce programme d’édition d’images né en 1985. Comme souvent, cette mise à jour n’est pour l’instant accessible qu’aux abonnés au programme Windows Insider sur les canaux Canary et Dev (version 11.2304.17.0). Selon les ingénieurs de la compagnie, les changements proposés sont nombreux, mais une nouvelle fonctionnalité en particulier devrait attirer l’attention des utilisateurs.

À lire — Windows 11 : voici le nouveau tableau de bord qui vous donne un contrôle total sur votre PC

Paint va enfin bénéficier d’un mode Sombre, et c’est une excellente nouvelle. De l’avis général, ce type d’affichage est moins fatigant pour les yeux, et comme il sollicite moins les diodes de nos écrans, il consomme moins d’énergie. Si vous voulez tester cette nouvelle interface et que vous avez déjà adopté le mode Sombre comme thème par défaut sur votre PC, vous ne devriez pas avoir à faire de manipulation particulière : le logiciel s’adaptera automatiquement selon vos préférences système.

Microsoft ajoute un mode Sombre à Paint, il était temps

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là, la compagnie ajoute : « nous apportons aussi des améliorations au zoom afin de vous donner plus de flexibilité et de contrôle sur l’affichage de votre contenu sur le canevas ». Il sera donc possible de zoomer plus finement sur l’image, avec des valeurs d’agrandissement personnalisées, « pour une précision encore plus grande ». « Nous introduisons également une nouvelle option d’adaptation à l’écran pour optimiser rapidement le zoom en fonction de la taille de votre fenêtre ».

Windows 11 ne cesse de changer et de gagner en fonctionnalité. Sous-titres dynamiques en français, verrouillage des applications dans une fenêtre dédiée, widgets toujours plus nombreux : les nouveautés ajoutées à l'OS sont chaque jour plus nombreuses. Malgré toutes ses qualités et tant d’innovation, il semble pourtant que les utilisateurs de Windows 10 hésitent à franchir le pas. À l’heure actuelle, seuls 23 % du parc mondial de PC tourne sous Windows 11.