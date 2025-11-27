WhatsApp : après ChatGPT, c’est au tour de Copilot d’être chassé de la messagerie par Meta

Microsoft a annoncé le départ prochain de son IA Copilot de WhatsApp. La firme de Redmond explique que la mise à jour du règlement de la messagerie est en cause. Si celle-ci ne donne pas plus d'explications, on se doute bien de ce qui est en train de se jouer en coulisses.

L'intégration des intelligences artificielles génératives au sein de messageries comme WhatsApp était une évidence. Et, de fait, ChatGPT et ses comparses n'ont pas tardé à débarquer dans WhatsApp, permettant aux utilisateurs de discuter avec ces derniers sans avoir à télécharger l'application officielle ou à se rendre sur le web. Tout allait bien dans le meilleur des mondes pour les adeptes de la technologie donc, jusqu'à une annonce choc d'OpenAI, la semaine dernière.

L'entreprise a en effet annoncé le départ de ChatGPT de la plateforme de Meta. Dans le billet de blog dédié, cette dernière n'hésite pas à jeter Meta sous le bus, indiquant que sa décision a été prise suite à un changement des “politiques et conditions d'utilisation” de WhatsApp. OpenAI n'avait alors pas donné plus de précision sur le sujet. On aurait pu croire à une simple rivalité entre les deux firmes. Jusqu'à ce que Microsoft rejoigne la danse.

Copilot quitte également WhatsApp, Meta fait le ménage

Ce 24 novembre, Microsoft a également annoncé que son IA Copilot allait quitter WhatsApp. Le 15 janvier prochain, soit exactement à la même date que ChatGPT, il ne sera plus possible de discuter avec Copilot sur la messagerie de WhatsApp. La firme de Redmond évoque également le changement de règlement de la plateforme comme raison de son départ.

En s'y intéressant de plus près, on découvre que Meta a en réalité interdit aux entreprises proposant un produit IA d'accéder à l'API de WhatsApp, soit d'utiliser la messagerie comme passerelle vers ses utilisateurs. Cela signifie que ce règlement cible directement des entreprises comme OpenAI, Microsoft, ou encore Perplexity, et non les petites enrteprises proposant un chatbot à leur clientèle.

Autrement dit, il est on ne peut plus clair que Meta est en train de faire le ménage. Pour sa propre IA, pour un éventuel secret professionnel, ou simplement par pure rivalité ? Seul le temps nous le dira.