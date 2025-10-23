ChatGPT dans WhatsApp c’est bientôt fini : ne perdez pas vos conversations grâce à cette astuce toute simple

OpenAI vient d’annoncer son divorce avec WhatsApp. La séparation prendra effet en janvier prochain. Pour ne pas perdre la relation que vous avez entretenue avec ChatGPT dans WhatsApp, il existe une astuce toute simple, la voici.

Il y a des histoires qui ne sont pas faites pour durer, malgré leur potentiel. C’est le cas du partenariat entre OpenAI et WhatsApp, qui permet aux utilisateurs de discuter avec ChatGPT directement dans l’application de messagerie. Tout avait pourtant bien commencé.

L’an dernier, ChatGPT a été intégré via un numéro gratuit à WhatsApp et OpenAI y a progressivement implémenté de nouvelles fonctionnalités comme la prise en charge des vocaux ou de la génération d’images. Une initiative saluée par les utilisateurs, puisque plus de 50 millions de personnes discutent avec ChatGPT sur WhatsApp. Ce temps sera bientôt révolu. Pas de panique : il existe un moyen de ne pas perdre vos conversations.

Voici comment conserver votre historique de conversations avec ChatGPT dans WhatsApp

Sur son site, OpenAI a annoncé le 21 octobre que ChatGPT ne sera plus disponible dans WhatsApp à partir du 15 janvier 2026, situation que l’entreprise de Sam Altman semble regretter. Elle justifie cette séparation ainsi : « en raison d’un changement de politique et de conditions d’utilisation de WhatsApp ».

OpenAI informe ses utilisateurs qu’ils pourront continuer leurs conversations avec ChatGPT sur iOS, Android, ChatGPT Atlas sur macOS – que la rédaction de PhonAndroid a testé pour vous – et le web. La firme en profite pour leur rappeler que l’application du chatbot offre des fonctionnalités supplémentaires : conversations vocales, recherche approfondie ou encore téléversement de fichiers.

Pour poursuivre leurs conversations, OpenAI invite ses utilisateurs à lier leur compte ChatGPT avec WhatsApp le plus tôt possible – si ce n’est pas déjà fait. En effet, ces discussions ne seront pas transférées automatiquement, puisque « WhatsApp ne prend pas en charge l’exportation des discussions ». Pour lier votre compte :

Téléchargez l’application ChatGPT

Créez un compte et authentifiez-vous

Dans votre conversation avec ChatGPT sur WhatsApp, appuyez sur son nom tout en haut de l’écran

Cliquez sur le lien présent dans sa fiche

Cette action vous renvoie dans la conversation avec ChatGPT : vous voyez dans la barre de saisie le message suivant : « Link my WhatsApp with ChatGPT».

Envoyez-le

ChatGPT vous répond : « Cliquez ici pour lier votre compte WhatsApp à ChatGPT dès maintenant !»

Cliquez sur le lien

Cette action vous renvoie sur l’application ChatGPT

Un pop-up s’affiche et vous propose de confirmer la liaison du compte : appuyez sur Autoriser.

Cette simple manipulation a pour effet d’associer votre numéro de téléphone à votre compte ChatGPT, ce qui vous permettra de retrouver vos anciennes conversations avec le chatbot sur WhatsApp directement dans l’historique de ChatGPT.