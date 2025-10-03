Peu de gens le savent, mais il est possible d’utiliser ChatGPT directement dans WhatsApp. Voici comment faire

Pour discuter avec ChatGPT vous passez probablement par l’application mobile ou le site web. Mais saviez-vous qu’il existe une troisième façon d’échanger avec lui ? OpenAI a intégré son chatbot à l’application de messagerie que vous utilisez probablement tous les jours : WhatsApp. Voici comment l’activer en quelques clics et bénéficier de ses multiples capacités.

ChatGPT fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Certaines s’en servent comme d’un moteur de recherche, d’autres comme d’un psy, là où certains utilisateurs lui demandent de générer des images ou l’utilisent comme un assistant personnel pour réaliser des tâches à leur place avec la fonction Agent. Généralement, pour vous adresser au chatbot d’OpenAI, vous passez soit par l’application mobile, soit par son interface web. Mais saviez-vous qu’il existe une troisième manière de l'invoquer ?

ChatGPT est en effet intégré via un numéro gratuit à l’une des applications de messagerie les plus populaires : WhatsApp. La plateforme n’est pas de celles qui se reposent sur leurs lauriers : régulièrement, elle intègre de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci s’inscrivent dans une politique axée sur la simplification et la centralisation. Et l’intégration de ChatGPT – qui ne date pas d’aujourd’hui, mais qui est sans cesse améliorée par OpenAI – en fait partie.

Pour discuter avec ChatGPT directement dans WhatsApp, il suffit de l’ajouter à votre carnet d’adresses comme vous le feriez pour n’importe quel autre contact. Voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application WhatsApp

Dans l’onglet Discussions , appuyez sur le + tout en haut à droite de l’écran

, appuyez sur le tout en haut à droite de l’écran Sélectionnez Nouveau contact

Changez France par États-Unis dans la section Tél

dans la section Tapez le numéro suivant dans la section Mobile : 8002428478 (vous n’avez pas besoin d’ajouter l’indicateur +1, il est déjà prérempli)

: 8002428478 (vous n’avez pas besoin d’ajouter l’indicateur +1, il est déjà prérempli) Appuyez sur Terminé

ChatGPT fait désormais partie de vos contacts : vous n’avez plus qu’à discuter avec lui !

Notons que lorsque vous initiez une conversation avec le chatbot, celui-ci vous informe que continuer de converser avec lui s’apparente à une acceptation de ses conditions d’utilisation. L’IA signale que vos « conversations sont susceptibles d’être passées en revue pour des questions de sécurité » et rappelle que « ChatGPT peut commettre des erreurs » : elle vous invite ainsi à vérifier les informations importantes.

Voici les possibilités offertes par ChatGPT dans WhatsApp

Ces précisions faites, vous pouvez désormais discuter avec cette IA multimodale, moyennant un temps de réponse de quelques secondes. Vous pouvez lui envoyer des messages textes, mais également lui poser des questions sur des images. Autre manière d’échanger avec ChatGPT : les messages vocaux. Il est capable de les écouter et d’y répondre, comme le montrent les captures d’écran ci-dessous.

Enfin, ChatGPT peut désormais générer des images directement dans WhatsApp, il vous suffit de lui décrire vos envies. L’IA vous précise que, la création pouvant prendre un peu de temps, elle vous l’enverra dès qu’elle sera prête. Vous pouvez quitter la conversation et vaquez à vos occupations : WhatsApp émettra une notification comme pour n’importe quelle autre discussion.

Une fois que vous avez ajouté l’IA à vos contacts WhatsApp, vous pouvez exploiter sa mémoire en liant votre compte ChatGPT à l’application de messagerie de Meta. Cela peut s’avérer utile si vous vous en servez souvent : vous n’aurez ainsi pas à répéter sans cesse les mêmes choses puisque le chatbot se souviendra des conversations que vous avez précédemment entretenues avec lui. Pour ce faire :

Dans votre conversation avec ChatGPT, appuyez sur son nom tout en haut de l’écran

Cliquez sur le lien présent dans sa fiche

Cette action vous renvoie dans la conversation avec ChatGPT : vous voyez dans la barre de saisie le message suivant : « Link my WhatsApp with ChatGPT».

Envoyez-le

ChatGPT vous répond : « Cliquez ici pour lier votre compte WhatsApp à ChatGPT dès maintenant !»

Si c’est ce que vous souhaitez : cliquez sur le lien

Cette action vous renvoie sur l’application ChatGPT installée sur votre téléphone

Un pop-up s’affiche et vous propose de confirmer la liaison du compte : appuyez sur Autoriser.

Il s’agit évidemment d’une version allégée de ChatGPT : les possibilités sont donc moindres que sur l’application d’OpenAI. Toutefois, il s’agit d’une fonctionnalité pratique pour tous ceux qui utilisent WhatsApp au quotidien et qui ont des requêtes simples à faire à ChatGPT. Et il faut dire qu'à côté, Meta AI fait pâle figure.