WhatsApp : cette fonctionnalité majeure va changer totalement la manière dont vous discutez avec vos proches

WhatsApp poursuit son évolution et pourrait entrer dans une nouvelle ère : celle d’une messagerie multiplateforme. La plateforme teste actuellement une fonctionnalité inédite : les discussions avec des applications tierces. Voici tout ce qu’il y a à savoir sur cette nouveauté majeure.

WhatsApp s’est imposée comme l’une des messageries instantanées incontournables et poursuit ses efforts pour devenir toujours plus ouverte, connectée et harmonisée entre Android et iOS. La plateforme vient notamment de lancer son application officielle sur Apple Watch, deux ans après les montres Wear OS.

Mais cette interopérabilité se joue également au sein de l’application. WhatsApp est actuellement en train de déployer, de manière progressive, une nouvelle fonctionnalité majeure dans la version bêta 2.25.33.8 de WhatsApp sur Android, selon nos confrères de WABetaInfo : les discussions avec des applications tierces. Sa disponibilité devrait s’étendre au cours des semaines à venir.

WhatsApp va enfin prendre en charge les discussions avec des applications tierces

Cette fonction permet à ceux qui le souhaitent de converser directement sur WhatsApp avec des proches qui utilisent d’autres applications, simplement en l’activant via Paramètres > Compte > Discussions tierces. Les fonctions essentielles sont prises en charge : envoi de messages, photos, vidéos, messages vocaux et documents.

Les utilisateurs peuvent choisir entre une boîte de réception combinée (affichant toutes les conversations WhatsApp et les discussions tierces au même endroit) ou séparée. Ils peuvent également personnaliser les notifications, la qualité des médias envoyés et les alertes. Quelques fonctionnalités natives manquent encore à l’appel : les statuts, autocollants ou messages éphémères.

Elle offre un aperçu de ce que devraient être les futurs groupes inter-applications. Grâce à ces nouveautés, WhatsApp entre dans une nouvelle ère : l’application se transforme en messagerie multiplateforme. Pour l’instant, les discussions tierces sont réservées à l’Europe : elles s’inscrivent dans les efforts de WhatsApp pour être en règle avec le Digital Markets Act (DMA), la loi européenne imposant aux grandes plateformes l’interopérabilité de leurs services.

Totalement facultative, cette fonction vise à offrir plus de liberté, de contrôle et de transparence aux utilisateurs, tout en garantissant la confidentialité des échanges. En raison des politiques de confidentialité différentes selon les messageries, un contact bloqué sur WhatsApp pourrait être en mesure de vous écrire via une application tierce. Mais la seule donnée personnelle pouvant être partagée est le numéro de téléphone.

Seule l’application BirdyChat est compatible pour le moment. La situation est susceptible d’évoluer à mesure que d’autres messageries tierces respecteront les exigences de sécurité et de chiffrement imposées par WhatsApp.