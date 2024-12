ChatGPT s’invite maintenant chez votre grand-père, plus besoin d’écran pour l’utiliser

ChatGPT devient plus accessible que jamais. OpenAI permet désormais d’utiliser son IA par téléphone fixe ou via WhatsApp. Ce service innovant simplifie l’accès à l’intelligence artificielle pour tous les utilisateurs. Voici comment en profiter dès maintenant.

L’intelligence artificielle est partout. Elle s’intègre à nos applications musicales, comme avec Spotify et Gemini, pour contrôler nos playlists par commande vocale. Elle se glisse aussi dans les voitures avec des assistants comme “Hey Mercedes”, qui s’appuie sur ChatGPT pour répondre à toutes sortes de questions. Dans le domaine de la santé, elle aide à analyser des diagnostics complexes. Dans les foyers, elle anime les assistants vocaux comme Alexa ou Google Home. Ces exemples montrent à quel point l’IA simplifie notre quotidien en devenant un outil clé pour la productivité et le divertissement. OpenAI va encore plus loin en permettant désormais à son assistant d’être utilisé par téléphone fixe.

OpenAI propose une nouveauté surprenante : il est désormais possible de contacter ChatGPT en appelant un numéro gratuit, le 1-800-CHATGPT. Cette fonctionnalité, pensée pour les utilisateurs de téléphones fixes, offre jusqu’à 15 minutes gratuites par mois pour dialoguer avec l’IA. En parallèle, les utilisateurs de smartphones peuvent envoyer des messages directement à l’IA via WhatsApp, en utilisant le même numéro. Ce service s’appuie sur GPT-4 Mini, une version allégée du modèle, et vise à démocratiser son utilisation en restant simple et accessible.

ChatGPT devient accessible par téléphone et WhatsApp

Avec cette initiative, OpenAI souhaite rendre l’IA plus accessible à ceux qui ne maîtrisent pas les applications ou les interfaces numériques complexes. Selon Kevin Weil, directeur produit de l'entreprise, le but est de proposer une version simplifiée de ChatGPT adaptée aux canaux les plus familiers comme le téléphone ou WhatsApp. Cette solution est idéale pour les novices en technologie, mais aussi pour ceux qui cherchent à expérimenter l’intelligence artificielle sans passer par une application spécifique. Ce choix d’un numéro gratuit montre que le service est pensé pour être accessible à tous.

OpenAI cherche à rendre ChatGPT accessible à tous et présent partout. Après avoir rendu son moteur de recherche ChatGPT Search gratuit pour tous, l’entreprise élargit encore les possibilités avec ce nouveau service. L’objectif est d’offrir des outils simples et pratiques pour remplacer ou compléter les assistants classiques. Avec ces initiatives, la société s’installe de plus en plus dans le quotidien des utilisateurs.