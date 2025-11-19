WhatsApp teste enfin la gestion multi-compte, voici comment cette nouveauté va vous simplifier la vie

WhatsApp teste enfin une fonctionnalité très attendue : la possibilité de gérer plusieurs comptes sur un seul et même appareil. Cette nouveauté promet de simplifier la vie des utilisateurs qui jonglent entre vie personnelle et vie professionnelle.

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs, WhatsApp est l’une des applications de messagerie incontournables. Loin de se reposer sur ses lauriers, la plateforme poursuit ses efforts pour améliorer l’expérience utilisateur. Si elle pourrait bientôt entrer dans une nouvelle ère, celle d’une messagerie multiplateforme, l’application de Meta n’oublie pas pour autant ses utilisateurs disposant de plusieurs numéros.

Nos confrères de WABetaInfo ont découvert que WhatsApp développait une fonctionnalité inédite mais tant attendue par les utilisateurs : la possibilité de basculer d’un compte à un autre sur un même appareil, sans avoir à se déconnecter, ni à redémarrer l’application. Désormais, cette gestion multi-compte est déployée auprès de certains bêta testeurs de la version iOS 25.34.10.72 sur TestFlight.

WhatsApp teste enfin la gestion multi-compte sur iOS

Cette fonctionnalité prend la forme d’une nouvelle section baptisée Liste des comptes dans le menu des paramètres ou d’un bouton dédié à côté de l’icône de QR code. Elle permet ainsi d’ajouter un nouveau numéro directement depuis l’application, qu’il n’ait jamais été enregistré sur WhatsApp ou qu’il soit déjà associé au service. Selon nos confrères, il est possible d’utiliser jusqu’à deux comptes.

Pour passer d’un compte à l’autre, il existe plusieurs raccourcis : il suffit d’aller directement depuis la section Liste des comptes, de rester appuyé sur l’onglet Paramètres pour afficher la liste des comptes disponibles, ou de réaliser un double-tap sur ce même onglet pour passer automatiquement à l’autre compte – à la manière d’un changement de profil sur Instagram.

La transition est instantanée et permet aux utilisateurs de définir des espaces distincts entre leurs vies professionnelle et personnelle puisque chaque compte conserve ses paramètres indépendants, avec le même niveau de flexibilité et de personnalisation : historique de conversations, configuration de sauvegarde, sons de notifications, paramètres de téléchargement des médias, discussions mises en sourdine… tout reste distinct afin qu’un compte n’interfère jamais avec l’autre.

Toutefois, l’application a optimisé les notifications pour faciliter la gestion multi-profils et faire en sorte que l’utilisateur ne rate aucun message important : elles sont envoyées même lorsqu’un message arrive sur le compte inactif, et elles affichent le compte concerné et le nom de l’expéditeur. Cette fonctionnalité est compatible avec App Lock, qui applique le même niveau de protection à chaque profil ajouté pour combiner la praticité du multi-compte avec la sécurité.

Cette évolution permet à WhatsApp d’offrir une expérience simplifiée, intuitive, fluide et rapide aux utilisateurs qui gèrent plusieurs numéros grâce à une seule interface. Pour le moment, son déploiement reste très restreint, mais une fois lancée officiellement, cette prise en charge native du multi-compte marquera un tournant en termes de flexibilité.