WhatsApp : cette fonctionnalité du tout début fait son grand retour

WhatsApp lance une nouveauté, qui devrait toutefois rappeler des souvenirs aux utilisateurs du tout début : l'application de messagerie une seconde vie à sa toute première fonction. Voici ce qui vous attend.

Si jamais l’on vous parle de WhatsApp, vous pensez immédiatement à une messagerie privée et sécurisée – même si quasiment tous ses utilisateurs ont été exposés à cause d’une faille connue depuis déjà 8 ans, enfin là n’est pas le propos. Mais saviez-vous que la toute première fonctionnalité de WhatsApp n’a pas été de vous proposer une messagerie ?

Les utilisateurs de la première heure s’en rappelleront peut-être : l’application leur a permis, en premier lieu, de partager rapidement ce qui se passait dans leur vie. Figurez-vous que celle-ci fait son grand retour, dans une version améliorée évidemment.

WhatsApp lance une version améliorée de la section Infos, sa toute première fonctionnalité

Actuellement en cours de déploiement pour tous ceux qui utilisent la version mobile, la section Infos revient en force : plus visible, plus intuitive et plus précise. Grâce à une courte phrase et/ou avec des émojis, la section Infos vous permet d’indiquer à vos contacts ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes indisponible et de préciser pourquoi vous l'êtes. Vous pouvez également l’utiliser comme point d’entrée pour une conversation en évoquant un sujet que vous aborderez avec plaisir.

Plus visible, cette section l’est puisque vos Infos apparaîtront dans votre profil, mais également en haut de vos discussions individuelles. Plus précise, elle l’est aussi. Si par défaut le statut de vos Infos disparaîtra au bout d’une journée, il vous sera possible de modifier la durée d’expiration selon vos préférences : 1 heure, 8 heures, 1 jour, 2 jours, 1 semaine ou même à un horaire personnalisé. Autre paramètre de personnalisation : vous pourrez décider qui peut voir votre statut dans les discussions, en sélectionnant parmi les options suivantes : Tout le monde, Mes contacts, Mes contacts sauf… ou Personne.

Cette version améliorée de la section Infos confère ainsi un côté plus « réseau social » à WhatsApp : vous pouvez directement répondre aux Infos de l’un de vos contacts en appuyant dessus dans une discussion. Par ailleurs, le fonctionnement de cette fonctionnalité n’est pas sans rappeler les Notes sur Instagram, bien que les Infos de WhatsApp ne seront pas aussi complètes à leur lancement – la version d’Instagram permettant de partager sa localisation, une chanson sélectionnée, ou de lier son compte Spotify pour mettre à jour en temps réel la musique que vous êtes en train d’écouter. On peut supposer que si les Infos de WhatsApp plaisent aux utilisateurs, la section Infos pourra être enrichie de ce type d’options.